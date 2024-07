video suggerito

Quando si gioca la finale di Euro 2024: data e stadio della partita La finale di EURO 2024 si gioca domenica 14 luglio alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino.

A cura di Vito Lamorte

La finale di EURO 2024 si gioca domenica 14 luglio alle ore 21 e assegnerà il titolo di campione d'Europa alla squadra che succederà l'Italia nell'albo d'oro. Si giocherà all'Olympiastadion di Berlino, l'impianto più grande tra quelli del torneo continentale che si sta disputando in Germania (capienza di 71.000 posti a sedere) che evoca dolci ricordi per l’Italia che lì alzò al cielo la Coppa del Mondo nel 2006.

A contendersi la coppa saranno le vincenti delle due semifinali, che sono Spagna-Francia e Inghilterra-Olanda. Tre su quattro di queste nazionali hanno già vinto il titolo mentre gli inglesi sono alla ricerca dell'affermazione continentale dopo il secondo posto a EURO 2020.

La Spagna ha vinto il titolo tre volte, la Francia in due occasioni e l'Olanda nel 1988 proprio quando il torneo si giocò in terra tedesca.

Quando si gioca la finale di Euro 2024: la data

La finale di UEFA EURO 2024 si giocherà domenica 14 luglio 2024 alle ore 21:00 CET.

Dove si gioca la finale di EURO 2024: l'Olympiastadion di Berlino

Sarà la prima volta che l'Olympiastadion Berlin ospiterà la finale degli Europei. Nel 1988, la Germania Ovest ha ospitato il Campionato Europeo UEFA e la finale si è giocata a Monaco di Baviera: vinsero i Paesi Bassi sull'URSS per 2-0.

Nello stadio Olimpico della capitale tedesca gioca le sue partite interne l'Hertha BSC, che milita nella 2.Bundesliga e e qui si giocano tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985. L'Olympiastadion ha ospitato diverse importanti finali europee e mondiali a livello di club e di nazionale: oltre alla già citata finale di Coppa del Mondo FIFA tra Italia e Francia del 2006 c'è da ricordare anche quella di UEFA Champions League del 2015 che ha visto il Barcellona battere 3-1 la Juventus. Fu inaugurato da Adolf Hitler in occasione della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici del 1936 e ha subito diverse ristrutturazioni nei primi anni 2000.