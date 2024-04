Atalanta in finale di Coppa Italia contro la Juve: Fiorentina ribaltata 4-1

video suggerito

L'Atalanta è in finale di Coppa Italia, dove affronterà la Juventus il prossimo 15 maggio. Battuta 4-1 la Fiorentina e ribaltato dunque l'1-0 conquistato dai Viola al Franchi. Finale caldissimo al Gewiss Stadium con i gol decisivi di Lookman e Pasalic. Dopo una vera e propria girandola di emozioni impreziosita dal super gol di Scamacca, che salterà la finale per squalifica.

Grande intensità al Gewiss Stadium, con l'Atalanta che ha avuto il merito di trovare il gol dell'1-0 già prima del 10′ con Koopmeiners. Il centrocampista si è confermato implacabile negli inserimenti dopo un rimpallo fortunato. Nella bolgia nerazzurra, la squadra di Gasperini ha anche trovato il raddoppio con una prodezza da fuori di Scamacca: una rete però annullata dal Var per un fallo precedente su Beltran. La Fiorentina ha provato a reagire, ma un'altra occasione degna di nota è capitata a Koopmeiners che però non è riuscito a fare doppietta.

Il match è decollato nel secondo tempo, anche perché la Viola è rimasta in 10. Errore di Milenkovic che in scivolata, non ha trovato il pallone, stendendo invece Scamacca. In inferiorità numerica a sorpresa però la formazione di Italiano ha trovato il pareggio con Martinez Quarta che ha approfittato di una dormita della difesa dell'Atalanta. Una gioia durata poco visto che uno scatenato Scamacca in semi rovesciata ha trovato il nuovo gol del vantaggio.

La partita sembrava destinata ai supplementari e invece ecco il finale a sorpresa. Lookman in contropiede ha realizzato il gol del 3-1, annullato in un primo momento dal guardalinee. Ci ha pensato il Var però a ribaltare tutto convalidando la marcatura che ha dato di fatto la qualificazione ai nerazzurri. Discorso chiuso pochi secondi dopo quando è arrivato anche il poker calato da Pasalic, a fugare ogni dubbio sulla prossima finale di Coppa Italia. Appuntamento dunque al 15 maggio per il match tra Juve e Atalanta.