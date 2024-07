video suggerito

Cosa vince chi vince gli Europei 2024: i premi per la nazionale vincitrice e quanto guadagna Quanto incassa chi vince gli Europei 2024 e quanto hanno guadagnato le altre nazionali? Ecco tutte le cifre del montepremi distribuite alle federazioni. Com’è fatto e quanto vale il trofeo? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spagna–Inghilterra è la finale di Euro 2024. È unica, c'è solo quella per il titolo mentre non è prevista quella cosiddetta di consolazione per il terzo posto. La partita si gioca domenica 14 luglio (ore 21:00) all'Olympiastadion di Berlino e mette in palio, oltre al trofeo e alle medaglie, anche importanti premi in denaro considerato il montepremi complessivo di 331 milioni di euro. Quanti ne entreranno effettivamente nelle tasche dei calciatori? Dipende dagli accordi che le singole federazioni hanno raggiunto con i calciatori convocati sulla base del regolamento interno per una equa distribuzione.

Quanto guadagna chi vince gli Europei 2024: premi e medaglia d’oro

Chi vince la finale di Berlino tra Spagna e Inghilterra incasserà un bonus di 8 milioni di euro, chi la perde ne porta a casa solo 4. Nel complesso, quindi, la federazione che solleverà la coppa al cielo potrebbe guadagnare fino a 28.25 milioni di euro (27.25 nel caso della nazionale dei Tre Leoni tenendo conto di quanto incamerato in base ai risultati conseguiti nei gironi e nelle fase a eliminazione diretta).

Spagna : 28.25 milioni in caso di vittoria, 25.25 in caso di sconfitta

: 28.25 milioni in caso di vittoria, 25.25 in caso di sconfitta Inghilterra: 27.25 milioni in caso di vittoria, 24.25 in caso di sconfitta

Il trofeo per il vincitore degli Europei 2024

La Coppa degli Europei 2024 assegnata alla nazionale vincitrice è intitolata a Henri Delaunay. È il dirigente sportivo francese che si fece promotore della creazione di un torneo continentale per selezioni alternativo rispetto alla Coppa America. A creare il trofeo fu il figlio i Delauney, Pierre, che successe al padre nel ruolo di segretario generale ella Uefa.

Leggi anche Quanto guadagna chi vince Wimbledon 2024: montepremi e prize money del torneo di tennis

Quali sono le dimensioni della Coppa? È alta 60 centimetri e pesa 8 kg, si tratta di una versione più grande rispetto alla prima (non aveva il piedistallo, misurava 42 cm in altezza e pesava 2 kg in meno). Il nuovo trofeo venne utilizzato nel 2008 e il primo a sollevarlo fu il capitano della Spagna di allora, Iker Casillas: sul retro sono indicati i nominativi delle nazionali che lo hanno vinto come da albo d'oro).

Quanto vale e com'è fatta la Coppa? Il premio è stato realizzato e rifinito in argento Sterling Asprey di Londra e, secondo una stima, vale 30 mila euro. Quello originario, invece, fu opera dell'orafo Adrien Chobillon.

Il montepremi degli Europei 2024 in Germania: quanto hanno guadagnato le altre squadre

Euro 2024 è uno dei tornei più ricchi di sempre: il giro d'affari è di 2.4 miliardi di euro, importo di gran lunga superiore rispetto al 2021 e sul quale ha un notevole impatto la voce riferita ai diritti tv (1.44 miliardi). L'incasso netto della Uefa, tra costi e introiti, è di 1.2 miliardi. Di questi, 331 milioni di euro costituiscono il montepremi da redistribuire alle nazionali partecipanti in base ai risultati e ai piazzamenti.

Detto delle somme che saranno versate alle finaliste e alla vincitrice, quanto hanno incassato le altre federazioni? L'Italia, eliminata agli ottavi nella sfida contro la Svizzera, ha portato a casa 12.25 milioni di euro. Come si è arrivati a quella cifra? In base ad alcuni parametri adottati nella ripartizione delle somme bonus:

9,25 milioni bonus partecipazione

1 milione per vittoria nel girone

0,5 milioni per pareggio nel girone

1,5 milioni per il passaggio agli ottavi

2,5 milioni per il passaggio ai quarti

4 milioni per il passaggio alle semifinali

5 milioni per la finalista sconfitta

8 milioni per la vincitrice

Quanto hanno guadagnato le federazioni eliminate ai gironi

Ucraina : 10.75 milioni

: 10.75 milioni Croazia : 10.25 milioni

: 10.25 milioni Serbia : 10.25 milioni

: 10.25 milioni Ungheria : 10.25 milioni

: 10.25 milioni Albania : 9.75 milioni

: 9.75 milioni Polonia : 9.75 milioni

: 9.75 milioni Repubblica Ceca : 9.75 milioni

: 9.75 milioni Scozia: 9.75 milioni

Quanto hanno guadagnato le federazioni eliminate agli ottavi

Austria : 12.75 milioni

: 12.75 milioni Italia : 12.25 milioni

: 12.25 milioni Belgio : 12.25 milioni

: 12.25 milioni Danimarca : 12.25 milioni

: 12.25 milioni Georgia : 12.25 milioni

: 12.25 milioni Romania : 12.25 milioni

: 12.25 milioni Slovacchia : 12.25 milioni

: 12.25 milioni Slovenia: 12.25 milioni

Quanto hanno guadagnato le federazioni fuori ai quarti

Germania : 15.75 milioni

: 15.75 milioni Portogallo : 15.25 milioni

: 15.25 milioni Svizzera : 15.25 milioni

: 15.25 milioni Turchia: 15.25 milioni

Quanto hanno guadagnato le federazioni uscite in semifinale

Francia : 19.25 milioni

: 19.25 milioni Olanda: 18.75

C'è ancora un'ultima voce che rientra nel tesoretto generale: si tratta del rimborso che la Uefa verserà nelle casse dei club che hanno ‘prestato' calciatori alle nazionali. Si tratta di un importo di circa 10 mila euro al giorno (a partire da 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione).