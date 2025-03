F1 GP Cina, la gara in diretta LIVE: McLaren davanti, duello tra Hamilton e Leclerc al via

La mappa del circuito di Shanghai su cui oggi si corre la gara del GP della Cina della Formula 1 2025

Ad ospitare la gara del GP della Cina di Formula 1 in programma oggi sarà il circuito di Shanghai. Il tracciato, lungo 5,451 km che nel 2004 ha fatto la sua prima comparsa nel calendario F1, sarà lo stesso di sempre con 16 curve (alcune molto lente come la combinazione 1-3, la 6 e la 14, altre veloci come la "S" composta dalla 7 e dalla 8) e due rettilinei principali a cui corrispondono anche le due zone DRS, cioè quello di partenza/arrivo e quello, lungo oltre un chilometro, che congiunge la curva 13, leggermente sopraelevata, alla 14.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Shanghai è un circuito mediamente impegnativo per i freni con 9 frenate e 16,6 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 14, dove le monoposto passano dai 318 km/h a 72 km/h in appena 113 metri percorsi in 2,66 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,7 G di decelerazione.

A vincere lo scorso anno sul tracciato di Shanghai è stato Max Verstappen che al traguardo ha preceduto Lando Norris e l'allora compagno di squadra Sergio Perez. Per trovare il record della pista sul giro in gara bisogna però tornare al primo GP della Cina della storia, quello del 2004, quando Michael Schumacher riuscì a completare una tornata del circuito di Shanghai in 1:32.238.