Quanto guadagna chi vince una tappa del Tour de France 2024: i premi per ciclisti e maglie Il Tour de France 2024 ha un montepremi complessivo di oltre 2.3 milioni di euro e che prevede dei riconoscimenti in denaro anche per chi vince le singole tappe (in totale 21) p chi riesce a piazzarsi nelle prime posizioni. Ma anche ricompense per ogni singolo giorno in cui si indossa la maglia gialla o per chi vince o si piazza nei tanti Gran Premi della Montagna disseminati lungo le tre settimane di corsa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Tour de France 2024 è iniziato con la grande partenza da Firenze e percorrerà l'Italia del Nord fino alla quarta tappa quando entrerà in terra francese per proseguire fino a Nizza, il prossimo 21 luglio. 21 tappe in programma, 21 possibili vincitori di giornata che si contenderanno traguardi tra volate, salite e fughe. Un obiettivo che vedrà competere tutti i 176 iscritti ma che solo in pochi potranno festeggiare, prendendosi anche il relativo premio in denaro. Perché non solo chi indossa la maglia gialla o le maglie delle altre classifiche guadagna: ad ogni arrivo c'è un montepremi stabilito che arriva fino al 20° classificato.

Il Tour de France è da sempre la punta di diamante del ciclismo mondiale, la corsa a tappe più iconica, avvincente e ricca. Il montepremi complessivo che è stato messo in palio per questo 2024 è di 2.3 milioni di euro (precisamente 3.308.200 euro), pari a quanto era stato stabilito già nella scorsa edizione. Nelle tre settimane di gara, dunque, verrà spartita la "torta", con un occhio di riguardo ovviamente a chi a Nizza vestirà la maglia gialla. Ma ci sono anche altri premi in denaro, tutti i giorni che garantiscono a tutti la possibilità di conquistarli.

Quanto guadagna chi vince una tappa al Tour de France

Per ogni singola tappa – in totale sono 21 – vengono riconosciuti 11 mila euro al vincitore, un po' meno di quanto previsto al Giro d'Italia, anche se per soli 10 euro. Ma ci sono premi in denaro anche per gli altri piazzamenti, dai 5.500 euro per il secondo ai 2.800 euro per chi completa il podio di giornata. Ecco chi viene premiato a ogni fine tappa.

I premi per le maglie del Tour de France 2024

Oltre ai vincitori di tappe e ai migliori piazzati al traguardo, vengono dati altri premi "speciali" di giorno in giorno per le tre settimane di gara. Ad esempio per ogni giornata in maglia gialla si guadagnano 500 euro, per la maglia verde (sprint) 300 euro, tanti quanti per quella a pois (scalatori) e bianca (giovani). Poi ci sono premi per le squadre (per ogni giorno 2.800 euro), 2.000 euro per la combattività. Senza dimenticare i Gran Premi della Montagna, ovviamente dedicati agli scalatori. Suddivisi per categoria:

Poi ci sono anche dei GPM ‘speciali', come il "Premio Henri-Desgrange" per chi conquista il GPM del Galibier che vale 5.000 euro, e il "Premio Jacques-Goddet" per chi transita per primo sul Tourmalet che vale anch'esso altri 5.000 euro.

I premi in denaro al Tour: come vengono assegnati

Al Tour de France, così come in tutte le competizioni UCI in più giorni e in quelle in linea, i premi in denaro non sono singoli ma ogni vincitore dovrà poi dividere quanto percepito con tutti i suoi compagni di squadra, lo staff e i dirigenti accompagnatori del team, i direttori sportivi, in percentuali prestabilite. Una divisione equa per garantire dei compensi anche a quei corridori che, essendo semplicemente dei gregari, pur lavorando per il proprio capitano o i più rappresentativi compagni non prenderebbero nulla, al di là del semplice stipendio mensile