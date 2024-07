video suggerito

Pogacar come Pantani: chi sono gli 8 ciclisti al mondo che sono riusciti nel double Giro-Tour Il primo fu Fausto Coppi nel 1949, poi altri sette riuscirono nell’impresa del fantastico “double” Giro d’Italia-Tour de France. Ma non era mai passato così tanto tempo: l’ultimo era stato Marco Pantani nel 1998, ora Pogacar l’ha rifatto. Nel modo più prepotente e bello possibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ci sono voluti 26 lunghissimi anni ma alla fine il "double" del ciclismo Giro d'Italia-Tour de France nello stesso anno si è ripetuto. Grazie a Tadej Pogacar, il nuovo "cannibale" che si è imposto a giugno in maglia rosa e in questo luglio con quella gialla sbaragliando ogni concorrenza. L'ultimo a riuscirci fu il nostro compianto Marco Pantani, nel 1998. In totale sono solamente otto gli "eletti" che sono stati in grado di compiere la doppia impresa. Il primo fu Fausto Coppi nel 1949.

L'impresa di Pogacar Giro-Tour, a suon di record

Tadej Pogacar aveva programmato il 2024 con la doppia sfida al Giro d'Italia e al Tour, sacrificando altri traguardi sulla propria strada che prevederà ora le Olimpiadi e i Mondiali. E ha avuto ragione nel concentrare tutta la propria preparazione in vista delle due più importanti corse a tappe, dove si è imposto a suon di primati.

Al Giro, Pogacar ha dominato dalla prima all'ultima tappa vestendo il rosa senza alcun rivale in grado di potersi avvicinare. Un trionfo imperiale che poi è stato confermato al Tour con una performance che molti non credevano possibile: in totale 12 vittorie di tappa, mai nessuno come lui prima, a soli 25 anni e con una prepotenza agonistica a tratti imbarazzante.

Prima di Pogacar, Pantani: il Pirata ultimo dei sette

Erano 26 anni che non accadeva, da quando Marco Pantani non fece l'impresa più bella della sua straordinaria carriera nell'anno di grazia 1998, quando si impose prima in rosa e poi in giallo. AL Giro ha la pressione del favorito e conferma le attese con prestazioni memorabili (Pian di Montecampione è pura storia). Sia Tonkov che Zuelle devono inchinarsi.

Poi il Tour, dove il Pirata è il primo degli outsider, dove si presenta senza grandi aspettative. Poi, però, Pantani diventa leggenda con i suoi scatti in salita che spaccano le gambe agli avversari: sul Galibier la perfezione, con una fuga da 50 chilometri che lo consegna alla storia.

E' stato l'ultimo, Pantani a farcela, l'ultimo dei sette che lo avevano preceduto: Fausto Coppi per ben due volte (1949 e 1952) aprì le danze, poi Anquetil nel '64, la tripletta di Eddie Merckx (1970, 1972, 1974, Hinalut nell'82 e nell'85, Roche nel 1987 e la doppietta di Miguelòn Indurain nel 1992 e nel 1993. Poi Pantani. Ora Pogacar: giù il cappello, chapeau.