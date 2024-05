video suggerito

Pogacar dominatore del Giro d’Italia: eccezionale trionfo nel tappone del Mortirolo Tadej Pogacar si conferma il dominatore del Giro d’Italia nella tappa più lunga, da Manerba del Garda-Livigno (Mottolino). Vittoria in scioltezza per lo sloveno che blinda ulteriormente la sua leadership in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 15a tappa del Giro d'Italia conferma lo strapotere di Tadej Pogacar. Il campione sloveno ha ancora una volta dimostrato tutto il suo valore dominando la frazione più lunga della corsa in rosa, con i suoi 222 chilometri da Manerba del Garda-Livigno (Mottolino) contraddistinto dal celebre passaggio sul Mortirolo. Le mani del ciclista del team UAE Emirates sono ormai ben salde su questa edizione del Giro.

Poker di vittorie dunque per Pogacar al Giro d'Italia. Lo sloveno maglia rosa, si è rivelato ancora una volta un "cannibale", in quella che era una delle tappe più attese della competizione. Impressionante il passo in salita di Tadej nella fase finale, quando è andato a riprendere i fuggitivi, partendo in solitaria a 14 chilometri dal traguardo. Anche la testa della corsa rappresentata da Quintana non ha potuto fare altro che cedere il passo ad un Pogacar inarrestabile, a 2 km dall'arrivo.

Un successo che permette a Pogacar di chiudere il discorso relativo al Giro d'Italia 2024. Il distacco in classifica generale sugli inseguitori ora è molto importante con Geraint Thomas ampiamente staccato. Ora il giorno di riposo per ricaricare le energie in vista della settimana conclusiva di questa edizione della corsa in rosa. Giornata da dimenticare oggi per Tiberi che è arrivato sul traguardo con 4 minuti di ritardo, a conferma delle difficoltà in una tappa molto complicata. L'azzurro resta comunque quinto.

L'ordine d'arrivo della 15a tappa del Giro d'Italia vinta da Pogacar

POGACAR Tadej UAE (Team Emirates) 6h11'41"

QUINTANA Nairo Movistar Team 0:29 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost 2:32 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 2:48 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe 2:51 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:51 RUBIO Einer Movistar Team 2:59 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:59 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 3:08 HIRT Jan Soudal Quick-Step 3:21

(in aggiornamento)