Tragedia al Giro delle Fiandre dilettanti: muoiono due ciclisti, un altro portato via in elicottero

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Giro delle Fiandre 2025 comincia in tragedia. Nel classico appuntamento del sabato che anticipa la gara dei ciclisti professionisti la domenica, diversi ciclisti amatoriali si sono esibiti in Belgio durante la manifestazione ciclistica We Ride Flanders. Ebbene durante la corsa uno dei partecipanti, un uomo di origini olandesi, è morto per infarto al Taaienberg di Maarkedal. Un altro partecipante francese invece si è sentito male all'Oude Kwaremont di Kluisbergen ed è morto anche lui. Anche un terzo partecipante si è sentito male ma è stato rianimato con successo.

Il primo, secondo quanto scrive il quotidiano ‘Nos' sarebbe deceduto per insufficienza cardiaca, nonostante i rapidi tentativi di assistenza e rianimazione. Il secondo invece si sentito male per poi essere rianimato e trasportato in ospedale in elicottero, ma i soccorsi sono stati inutili. Da segnalare inoltre che nel corso dell’evento un altro partecipante è stato portato via in elicottero a seguito di un incidente sul Vecchio Quaremont, oltre ad altri incidenti con conseguenze che tuttavia sono stati considerati di minore entità.

E pensare che erano quasi 15.000 i partecipanti ad aver preso parte all'evento a Oudenaarde in vista della grande festa di domani. A causa degli incidenti verificatisi lungo il percorso, gli altri partecipanti sono stati fermati e dirottati altrove durante gli interventi. "Per noi come organizzatori e per i servizi di emergenza coinvolti, questa è l'ultima cosa che vuoi sperimentare a un evento. Ma quando quasi 15.000 persone si allenano insieme e sulla strada, sai che teoricamente possono verificarsi incidenti. C'è poco che tu possa fare al riguardo", afferma il portavoce dell'evento Gert Van Goolen.

Il Giro delle Fiandre 2025 sarà corsa regolarmente

Al momento non è stata comunicata alcuna decisione in merito al possibile rinvio della corsa prevista nella giornata di domani. La gara, che vedrà un nuovo duello tra van der Poel e Pogacar, senza dimenticare Ganna, prenderà il via da Bruges (che quest'anno dà il cambio ad Anversa come sede di partenza per la recente scelta di alternare le due città) e arriverà come di consueto a Oudenaarde dopo 269 km. Una gara chiaramente che sarà corsa con la consapevolezza di quanto accaduto quest'oggi.