Pogacar domina l’ultima crono al Tour, è il più forte in assoluto: si prende anche il record di Merckx Tadej Pogacar ha vinto anche la Monaco-Nizza ultima tappa, a cronometro, del Tour 2024, col miglior tempo davanti a Vingegaard ed Evenepoel. L’ennesima impresa dello sloveno che infrange un primato che durava da 54 anni e che era del “cannibale” originario, Eddie Merckx. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Poteva essere l'ennesimo record assoluto e così non è stato: Tadej Pogacar si è preso nell'ultima occasione possibile anche il primato di vittorie di tappa Giro-Tour nell'accoppiata vincente, 12, una in più del "cannibale" originale, Eddie Merckx. Lo sloveno ha strappato il primato in solitaria con l'ultimo successo nella cronometro da Monaco a Nizza precedendo Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

Lo sloveno ha messo da subito le cose in chiaro, già nei primi intertempi pedalando più velocemente di Vingegaard ed Evenepoel, mostrando la voglia di prendersi anche la sesta vittoria in questo Tour, con il miglior tempo finale con cui ha rimarcato la propria firma alla Grand Boucle, con cui si è presentato a Nizza da dominatore totale.

Il record di Pogacar oltre a quello di Merckx del 1970

Tadej Pogacar si è imposto al Tour de France vestendo la maglia gialla praticamente sempre, con un dominio quasi assoluto, riuscendo in quella doppietta che non era riuscita più a nessuno dopo il 1998 quando la fece un certo Marco Pantani. Oggi, a distanza di 26 anni ci ha pensato Pogacar che prima si è imposto al Giro d'Italia e poi al Tour.

Non solo double, Pogacar ha fatto prima tremare da vicino, per poi superare un record che durava da 54 anni: quello di Eddie Merckx nel 1970. Il "cannibale" vinse il Giro d'Italia in quell'edizione prendendosi anche 3 successi di tappa, per poi esagerare al Tour con 8 successi di giornata. Tadej ha fatto di meglio: è arrivato al totale di 12, con sei vittorie in rosa e altrettante conquistate in giallo.

Tutti i numeri del successo di Pogacar al Tour de France

Pogacar ha conquistato il Tour 2024 prendendosi la maglia gialla per la 40a volta complessiva in carriera. Una quantità enorme che, insieme alle 75 maglie bianche e le 15 a pois, fa un totale di 130 maglie, raggiungendo un mito come Hinault al terzo posto complessivo dietro (ancora) a Merckx e a Sagan.

Sempre restando al numero di maglie conquistate, Pogacar non ha però rivali per ciò che riguarda il numero di volte in cui è stato leader dei grandi Giri in un solo anno. Nel 2024, è rimasto in vetta alla classifica in 18 giornate al Tour, 20 al Giro per un totale di 38 volte, polverizzando il record di Merckx (del 1970) di 37. E all'appello resta la Vuelta, che potrebbe anche rientrare nel mirino dello sloveno.

Infine, a soli 25 anni, Pogacar con questo Tour diventa il più giovane ciclista di sempre, sotto i 26 anni, ad aver vinto 17 tappe: alla sua stessa età, Mark Cavendish e François Faber si fermarono a 15, Eddy Merckx a 14 e Bernard Hinault a 13.