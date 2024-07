video suggerito

Quanto guadagna Pogacar, lo stipendio mostruoso con UAE e il ricco premio per il Tour de France In questo Tour 2024 in sole tre settimane, Tadej Pogacar ha vinto quasi 600 mila euro prendendosi i montepremi a disposizione, tra vittoria finale, maglia gialla e altre maglie indossate, piazzamenti e successi di tappe. Intanto la UAE gli ha preparato già un rinnovo da mille e una notte, con cifre mai viste nel mondo del ciclismo: un contratto fino al 2028 da 8 milioni a stagione e una clausola da 200 milioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tadej Pogacar è il miglior ciclista al mondo in questo momento: di fronte allo sloveno tutti hanno chinato il capo e probabilmente rischieranno di farlo anche nelle prossime imminenti Olimpiadi di Parigi. Il suo 2024 è straordinario, ovunque ha corso ha vinto: la Volta de Catalunya, la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro d'Italia (con sei tappe vinte), il Tour de France (con 5 vittorie). Una "prepotenza" sportiva impressionante e che ha ulteriori margini di crescita: tutto ciò gli ha permesso di diventare il ciclista più famoso e conosciuto, nonché i più ambito dagli sponsor. E pronto a rimpolpare anche il proprio conto in banca con il rinnovo plurimilionario con la UAE che lo renderà il più pagato di sempre, oltre a fare il resoconto di quanto ha guadagnato in 3 settimane di Tour.

Il contratto di Pogacar con la UAE: un rinnovo da 8 milioni, clausola da 200 milioni di euro

Già da tempo Tadej Pogacar è il più pagato del ciclismo professionistico. Lo sloveno con il Team UAE Emirates ha un contratto da sei milioni a stagione. Nessun altro corridore può ambire a tanto, ma non questa cifra resterà tale solo per poco perché a fronte di quanto sta facendo in bicicletta, per evitare che si scateni un ciclomercato dai colpi proibiti, si sta già lavorando sul rinnovo. Con aumento.

Ma quanto guadagnerà Pogacar? I sei milioni attuali verranno aumentati fino a 8 milioni annuali, con un prolungamento dell'attuale accordo fino a tutto il 2028, praticamente la UAE mette in cassaforte il fuoriclasse dei pedali per i prossimi 4 anni in cui di certo imperverserà ancora in giro per il mondo tra classiche, crono, grandi giri e corse di un giorno. Il tutto, blindato anche da una clausola monstre: 200 milioni di euro, cifre da calciomercato, mai viste prima nel mondo del ciclismo.

Quanto ha vinto Pogacar al Tour 2024: quasi 600 mila euro in 21 giorni

Per questa edizione 2024 gli organizzatori hanno mantenuto il montepremi degli anni passati, con il vincitore del Tour de France che guadagnerà 500 mila euro indossando la maglia gialla a Nizza. Un premio in denaro che è quasi il doppio di quello messo a disposizione del vincitore del Giro d'Italia. Poi, ci sono tutti gli altri premi disseminati lungo le tre settimane di gara, come gli 11 mila euro che si prende il vincitore di una singola tappa, oppure 20 mila euro al supercombattivo dell'edizione.

Tadej Pogacar in sole tre settimane di corsa andrà a guadagnare – considerando il montepremi complessivo a disposizione – una cifra impressionante (da poi spartire con gli altri compagni della UAE Emirates). 500 mila euro solo per aver vinto, più altri 55 mila euro per le cinque vittorie di tappa. In più, per ogni giorno di maglia gialla sono altri 500 euro (Tadej l'ha indossata 19 giorni), oltre a una serie di altri piazzamenti e l'aver indossato anche la maglia a pois. Alla fine, il totale vinto sfiora i 600 mila euro.