L’Olanda inizia Euro 2024 vincendo in rimonta con la Polonia: decide un gol di Weghorst

A cura di Alessio Morra

L'Olanda inizia gli Europei vincendo in rimonta 2-1 contro la Polonia, decisivo un gol di Weghorst che entra e segna toccando il primo pallone della partita. A segno anche Buksa e Gakpo. Per il Girone D lunedì c'è Austria-Francia.

L'Olanda fa la partita, ma segna la Polonia

Le amichevoli che hanno preceduto gli Europei hanno falcidiato Polonia e Olanda che hanno perso diversi calciatori. Lewandowski è in panchina, ma solo per fare da sostegno ai compagni. Koeman ha una difesa forte e in avanti punta su Memphis Depay, che si presenta con un look alternativo. Il capitano dei polacchi è Zielinski. Dopo 105 secondi la prima chance ce l'ha l'Olanda, ma Szczesny è un gatto. Il portiere della Juventus sarà il grande protagonista della partita che l'Olanda domina in un lungo e in largo, ma la prima a squadra a segnare però è la Polonia.

Gol di Buksa e Gakpo

Zielinski pennella dalla bandierina, Buksa si inserisce bene e colpisce di testa in modo perfetto, gol: 1-0 Polonia. La reazione dell'Olanda è rabbiosa, ma comunque razionale con quattro palle gol in otto minuti, ma niente da fare il gol non arriva. Per superare Szczesny c'è bisogno di un aiutino.

Quello di Romanczhuk è involontario. Sul tiro di Gakpo il tocco di suola del polacco rende il pallone imprendibile per il numero uno della Juve, è 1-1. Prima dell'intervallo è ancora Gakpo ad avere una chance, ma la sciupa malamente. Si fa negli spogliatoi in parità, con un Reijnders sugli scudi.

Tre chance per Dumfries, segna Weghorst

Nella ripresa l'uomo più pericoloso è l'interista Dumfries tra il 47′ e il 70′ ha addirittura tre palle gol. Szczesny è sempre on fire. Ci provano pure Depay e Gakpo. La Polonia quando si fa vedere è sempre pericolosissima e il gol lo sfiora ancora con Kiwior, al quale dice no Verbruggen, il numero uno del Brighton.

Koeman fa i cambi, toglie i due attaccanti, manda in campo Weghorst che lo ripaga. Entra e segna. Primo pallone toccato ed è gol. Ake, che al City ha imparato a fare gli assist, trova il centravanti olandese che prende il tempo giusto e con un tiro preciso insacca, 2-1 con esultanza rabbiosa. Nel finale Verbruggen compie due interventi decisivi, l'Olanda vince 2-1 ad Amburgo sulla Polonia.