video suggerito

Gigi D’Alessio e Denise Esposito in Sardegna, le foto della vacanza insieme ai figli: “Allegra tribù” La rivista Chi pubblica le foto della vacanza di Gigi D’Alessio in Sardegna, trascorsa insieme alla compagna Denise Esposito, i loro figli Francesco e Ginevra, e Andrea, figlio del cantante e Anna Tatangelo. Insieme ad amici e altri parenti, scrive il settimanale, formano “un’allegra tribù” che si gode le ferie estive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Chi

Gigi D'Alessio è uno dei protagonisti del nuovo numero di Chi uscito oggi, 21 agosto. Il celebre cantautore napoletano è stato paparazzato in compagnia della famiglia in Sardegna, dove ha casa, sul golfo di Marinella. Si sta godendo il meritato relax dopo i numerosi concerti con cui è andato in scena negli ultimi mesi ed anche la prima vacanza con la nuova arrivata in famiglia, Ginevra, la seconda figlia con Denise Esposito nata lo scorso 7 luglio. Con loro anche Andrea, il figlio frutto dell'unione con Anna Tatangelo. La rivista commenta: "Un'allegra tribù in vacanza".

Le vacanze in Sardegna di Gigi D'Alessio

Il nuovo numero di Chi ha condiviso le foto della vacanza di Gigi D'Alessio. Con lui ci sono la compagna Denise Esposito, i figli nati dalla loro unione, Francesco e Ginevra, poi Andrea, il figlio di D'Alessio nato dalla storia con Anna Tatangelo, e un gruppi di amici e parenti. Il celebre cantautore napoletano si sta godendo "le gioie della famiglia" scrive il settimanale. Tra le foto pubblicate dalla rivista anche una nella quale guida una moto d'acqua e porta a spasso il figlio Andrea e la sua dolce metà dal 2021. Un'altra lo raffigura mentre, dopo essere tornato su terra ferma, bacia e abbraccia il suo Francesco, nato nel gennaio 2022.

Foto di Chi

"Carrozzine, pappe e pannolini sono la norma, per la sesta volta" scrive ancora la rivista per commentare le immagini che ritraggono D'Alessio e Denise Esposito in veranda con la piccola Ginevra, che ha da poco compiuto il suo primo mese di vita.

Leggi anche Anita Olivieri ufficializza la sua nuova relazione, le foto della vacanza con Nicolò Conti

Foto di Chi

Il selfie con Andrea e il commento di Anna Tatangelo

Pochi giorni fa Andrea D'Alessio ha condiviso un post su Instagram con diverse fotografie della sua vacanza con il papà in Sardegna. Un selfie e le riprese della moto d'acqua hanno raggiunto tantissimi like e commenti e tra questi è spuntato anche quello della mamma, Anna Tatangelo. "Cucciolo" con l'emoticon di un cuore ha scritto la cantante.