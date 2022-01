È nato Francesco D’Alessio, figlio di Gigi e di Denise Esposito: “Benvenuto alla vita” “Francesco, benvenuto alla vita”. Quinto figlio per Gigi D’Alessio, il primo nato dalla relazione con la compagna Denise Esposito.

È nato Francesco D'Alessio, primo figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito. La gioia del cantautore, fresco reduce dalla gioia professionale del successo d'ascolti di The Voice Senior, sui social network: "Benvenuto alla vita". Gigi D'Alessio ha pubblicato il tradizione cartellino con tutte le informazioni del neonato. Francesco D'Alessio è nato il 24 gennaio 2022 alle ore 15.14 con il peso di 3.240 kg. Per Gigi D'Alessio, Francesco è il quinto figlio.

Denise Esposito, la madre del quinto figlio di Gigi D'Alessio

Dopo tanto gossip, Denise Esposito e Gigi D'Alessio sono usciti allo scoperto più o meno un anno e mezzo fa. Dopo poco, la notizia del lieto evento. Denise Esposito è un'avvocatessa di 28 anni e viene da Napoli. Si conosce molto poco su di lei, tranne che per quelle che sono state le notizie che si sono susseguite giorno dopo giorno, dal momento che l'opinione pubblica ha imparato a conoscerla come nuova compagna di Gigi D'Alessio.

Quanti figli ha Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio con l'arrivo di Francesco, adesso ha cinque figli in tutto. Claudio, Ilaria e Luca sono i tre figli nati dal matrimoino con Carmela Barbato. Claudio è il primogenito di Gigi D'Alessio ed è nato nel 1986. Nel 1992 è nata Ilaria, unica figlia femmina di Gigi D'Alessio. Poco prima della separazione con Carmela Barbato, nel 2003, è nato Luca. Dalla relazione con Anna Tatangelo, nasce nel 2010 Andrea D'Alessio. Dodici anni più tardi, è arrivato anche Francesco. Tra i tre figli, come è noto, l'unico che ha deciso di intraprendere la strada del padre è Luca D'Alessio, in arte LDA, che sta partecipando all'edizione 21 di Amici di Maria De Filippi. Il suo brano "Quello che fa male" è disco d'oro e ha già più di 15 milioni di stream su Spotify. Potrebe essere il prossimo a vincere Amici di Maria De Filippi.