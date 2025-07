Barbara Matera svela: “Ho avuto una storia con Gigi D’Alessio. Non l’ho mai dimenticato”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Barbara Matera è stata ospite di Monica Setta in Storie di donne al bivio per la puntata che andrà in onda il 9 luglio 2025, in seconda serata su Rai2. L'ex annunciatrice Rai, poi diventata europarlamentare con Forza Italia, ha rivelato di aver avuto una storia segreta con Gigi D'Alessio. "Non è durata molto, ma il sentimento è rimasto nel mio cuore", le parole, stando alle anticipazioni dell'intervista.

Le parole di Barbara Matera

"Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più" ha rivelato Barbara Matera a Monica Setta nello studio di Storie di Donne al Bivio. Le anticipazioni dell'intervista, in onda nella puntata del 9 luglio in seconda serata su Rai2, rivelano che l'ex annunciatrice Rai e europarlamentare di Forza Italia ha svelato di aver avuto una storia d'amore con il cantautore napoletano. Nonostante la relazione sia durata poco, prova ancora affetto per D'Alessio. Queste le sue parole:

Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale.

Ha raccontato che Non dirgli mai e Le mani sono alcune delle sue canzoni preferite del cantante.

La carriera di Barbara Matera: cosa fa oggi

Barbara Matera con Monica Setta ha ripercorso la sua carriera prima di rivelare cosa fa oggi. "Ho cominciato come annunciatrice Rai. Poi Silvio Berlusconi mi ha voluta in politica ed è stata un'esperienza stupenda" ha dichiarato. Così ha continuato spiegando che oggi ha una figlia di nome Diletta e lavora nel campo della comunicazione. La storia con Gigi D'Alessio, però, non l'ha dimenticata. Queste le sue parole:

Avevo appena ventitré anni quando sono arrivata al Parlamento Europeo. Ora quella fase si è chiusa, lavoro nella comunicazione e mi dedico a mia figlia Diletta. Ma Gigi non l’ho mai scordato.