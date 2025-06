video suggerito

Monica Setta gioca con l’imitazione di Giulia Vecchio nel promo di Storie al Bivio Show: “Lei ospite? Ci stiamo lavorando” Monica Setta nel promo di “Storie al Bivio Show” gioca con la sua imitazione del GialappaShow. A Fanpage.it conferma tutto e svela: “Mi è sempre piaciuto divertirmi. Giulia Vecchio ospite? Ci stiamo lavorando”. E poi rilancia: “Spero che la Gialappa’s possa tornare presto in Rai”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel promo del suo nuovo programma in prima serata Storie al Bivio Show, in onda su Rai2 il 24 giugno e il 1 luglio, Monica Setta ha catturato l'attenzione non solo per le premesse di un format innovativo, aperto non più solo alle donne ma anche agli uomini, ma per un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti. Quando annuncia che ci sarà "una sorpresa STRAORDINARIA", la conduttrice sembra fare il verso alla sua stessa imitazione, quella di Giulia Vecchio al GialappaShow. A Fanpage.it conferma tutto e svela: "Mi è sempre piaciuto divertirmi. Giulia Vecchio ospite? Ci stiamo lavorando".

Le anticipazioni di Monica Setta sul nuovo programma

Dopo tanta tensione a distanza e minacce di azioni legali, con la stessa Giulia Vecchio a rompere il silenzio dopo mesi, sembrerebbe tornato il sereno tra la conduttrice e il carrozzone di comici di Tv8. Monica Setta dimostra di saper giocare con la propria immagine pubblica, trasformando quello che inizialmente era stato percepito come un attacco personale in un'opportunità di autoironia. "Io sono fatta così, a me piace giocare e divertirmi", ha commentato la giornalista a Fanpage.it, mostrando una leggerezza che contrasta con le polemiche iniziali scatenate dall'imitazione di Giulia Vecchio.

La sorpresa straordinaria è Giulia Vecchio?

Ma quale potrebbe essere questa "sorpresa straordinaria"? Le speculazioni si moltiplicano, e la più intrigante riguarda proprio la possibile presenza di Giulia Vecchio nel programma. Un colpo di scena che sancirebbe definitivamente la pace tra le due donne dello spettacolo. A Fanpage.it la giornalista non smentisce, anzi conferma che c'è margine di trattativa: "Ci stiamo lavorando". L'idea di vedere la Vecchio interpretare la versione gialappiana di Monica Setta direttamente nel programma della conduttrice sarebbe un momento meta-televisivo potente, che ripeterebbe d'altronde quanto già fatto a Ballando con Milly Carlucci. Monica Setta non nasconde la sua ammirazione per il gruppo comico che ha lanciato Giulia Vecchio: "Io stessa amo da sempre la Gialappa's Band e spero che riusciranno a tornare in Rai già nella prossima stagione". Una dichiarazione che suona come un endorsement pubblico e che potrebbe aprire scenari inaspettati per il futuro televisivo.