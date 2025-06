video suggerito

Francesca Manzini su Monica Setta: "Non prese bene la mia imitazione, mi fecero chiamare e non ho più lavorato" In un'intervista, Francesca Manzini svela che Monica Setta non apprezzò la sua imitazione. Le parole dell'imitatrice si aggiungono al caso della parodia di Giulia Vecchio a Gialappa's Show, con Setta che in quel caso decise di agire per vie legali, accusando l'attrice di body shaming.

A cura di Sara Leombruno

In un'intervista, Francesca Manzini svela che Monica Setta non prese bene la sua imitazione e, dopo quell'episodio, smise di lavorare. Le parole dell'imitatrice si aggiungono al caso della parodia di Giulia Vecchio a Gialappa's Show, con Setta che decise di agire per vie legali, accusando l'attrice di body shaming.

Le parole di Francesca Manzini sull'imitazione a Monica Setta

Ospite nel podcast di Marcello Sacchetta, a Francesca Manzini a un certo punto è stato chiesto se, nel corso della sua carriera da imitatrice e speaker radiofonica, ci fosse stato qualcuno che non avesse apprezzato la sua parodia. A quel punto, lei ha confessato: "Come no, mi hanno fatta chiamare e addirittura non ho nemmeno più lavorato, perché non hanno gradito". A domanda se l'episodio di cui parla fosse accaduto di recente, Manzini ha risposto: "È successo tanto tempo fa, Monica Setta non la prese benissimo, quindi saltarono un po' di puntate". Non è chiaro a quale programma nello specifico si stesse riferendo, ma potrebbe trattarsi di Fake Show o Tale e quale Show, ai quali ha partecipato in passato.

L'imitatrice ha quindi rivolto un messaggio alla giornalista: "Ridici sopra, anche il Papa diceva: "Se tu non sai ridere, se non sai ridere di te stesso, che vita è?". Non bisogna prendersi troppo sul serio, perché la vita è una livella come diceva Totò, la fine è uguale per tutti, tanto vale riderci sopra. E ti parla una ipersensibile come me, ti parla una permalosa, ma dico sti cavoli, perché ti devi arrabbiare, perché?", le parole.

Un punto di vista condiviso anche dal conduttore: "Credo che chiunque venga imitato, a prescindere dal livello a cui si trova, dovrebbe essere felice delle imitazioni nei suoi confronti, perché significa che viene considerato". Diversi mesi fa, Manzini aveva condiviso un video ironico sul suo profilo Instagram in cui, tra i vari personaggi, imitava proprio Setta.

Il caso analogo della parodia di Giulia Vecchio a Gialappa's Show

Non è la prima volta che Monica Setta non sembra apprezzare le parodie sul suo conto. Qualche mese fa, al centro delle polemiche finì l'imitazione di Giulia Vecchio a Gialappa's Show, a seguito della quale la conduttrice di Storie di donne al bivio decise di agire per vie legali. Secondo lei, infatti, Vecchio ne aveva riproposto un'immagine distorta, arrivando addirittura ad accusarla di body shaming nei suoi confronti.