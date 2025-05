video suggerito

Monica Setta contro GialappaShow: "Imitata come fossi un mostro, vecchia e brutta. Ho ricevuto minacce di morte" Monica Setta non ci sta e tuona contro l'imitazione di Giulia Vecchio nel programma GialappaShow: "Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire".

A cura di Daniela Seclì

Ormai tutti hanno visto l'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di Monica Setta nel programma GialappaShow. La conduttrice di Storie di Donne al Bivio, sembra non abbia apprezzato il modo in cui è stata rappresentata. In un'intervista ha spiegato di avere rintracciato in quel modo di imitarla, una mancanza di rispetto. Poi, ha confermato che anche Vincenzo De Lucia avrebbe dovuto imitarla nella trasmissione Belve e ha spiegato perché l'imitazione è stata bloccata:

Sono 40 anni che lavoro: che bisogno c'è di diffamare la mia attività mettendo i piedi in faccia agli intervistati, quasi a dire che le mie interviste vengono fatte con i piedi? Spacciando, poi, donne comuni per vip: questa non è più satira, ma diffamazione.

Monica Setta non ha apprezzato l'imitazione a GialappaShow

Monica Setta, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, ha commentato l'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di lei nel programma GialappaShow. Ha indicato le caratteristiche che non ha apprezzato, nonostante non sia affatto contraria alla satira: "Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l'Incredibile Hulk. Milly Carlucci è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro". Ritiene che i commenti spiacevoli che ha ricevuto siano scaturiti proprio dall'imitazione: "Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire". E ha concluso, dicendo di essersi vista costretta a denunciare per tutelarsi: "Questo mi ha spaventata, ed è per questo, anche alla luce di diversi messaggi di morte, che ho fatto un esposto agli uffici della squadra mobile della Questura di Roma contro ignoti".

Perché l'imitazione di Vincenzo De Lucia è stata bloccata

Quando è stato chiesto a Monica Setta se sia vero che abbia chiesto di bloccare l'imitazione che Vincenzo De Lucia avrebbe voluto fare di lei a Belve, la conduttrice di Storie di Donne al Bivio ha negato, spiegando che a fermare l'imitazione sarebbe stata Francesca Fagnani:

È stata Francesca Fagnani a ritenere di non mandarla in onda, così come ha dichiarato lei stessa. Era dicembre, stavo vivendo un momento particolarmente delicato della mia vita privata e mi avrebbe fatto strano vedermi imitata in televisione in quelle settimane: ho fatto semplicemente presente il mio umore, e Francesca ha ritenuto più opportuno fermarsi.