Monica Setta sull'imitazione a Gialappa Show: "Per molti è body shaming, i miei legali hanno chiesto di evitare deriva social" La conduttrice annuncia: "Storie di donne al bivio torna a giugno e a luglio in prima serata. Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo del programma".

A cura di Daniela Seclì

Storie di donne al bivio, programma condotto da Monica Setta, tornerà a giugno e a luglio in prima serata. A confermare la notizia è stata la conduttrice, in un'intervista rilasciata all'Ansa. Ha colto l'occasione per commentare anche l'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di lei nel programma Gialappa Show.

Monica Setta commenta l'imitazione a Gialappa Show

Monica Setta ha commentato l'imitazione di Giulia Vecchio nel programma di Tv8 Gialappa Show. La conduttrice ha detto di comprendere che in fondo l'imitazione sia in qualche modo un omaggio al successo del suo programma, ma ha spiegato perché ha ritenuto opportuno chiedere ai suoi legali di contattare TV8:

Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio. Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa's, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene. I miei legali, però, hanno scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio. Non mi sono offesa, ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla chirurgia plastica e alle rappresentazioni difformi dalla realtà oggettiva.

Storie di donne al bivio torna in prima serata a giugno e a luglio

Continua il successo di Storie di donne al bivio: "Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete". La conduttrice ha svelato gli ingredienti che hanno portato a una ricetta vincente:

Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l'estate e Natale, che hanno avuto una media del 7 per cento. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno.