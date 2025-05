video suggerito

Gialappa Show replica a Monica Setta dopo il caso dell'imitazione di Giulia Vecchio: "Delicatissima" Dopo le polemiche sull'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di Monica Setta nel programma GialappaShow, il duo comico replica alla giornalista nella puntata di lunedì 5 maggio con un servizio creato ad hoc dal titolo "In punta di fioretto". I commenti ironici ad alcune uscite infelici della conduttrice: "Ma che domanda è?".

A cura di Sara Leombruno

Dopo il caso dell'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di Monica Setta nel programma Gialappa Show, arriva la risposta dei Gialappi alla giornalista. Quest'ultima, non avendo gradito la parodia, aveva incaricato i suoi avvocati di agire per vie legali in quanto vittima di body shaming. La replica è arrivata nella puntata di lunedì 5 maggio, quando il duo comico ha mandato in onda un servizio creato ad hoc dal titolo "In punta di fioretto". Nel contenuto, i commenti ironici ad alcune uscite infelici della conduttrice.

La replica di Gialappa Show a Monica Setta

La Gialappa's Band torna a far satira sulla giornalista riprendendo alcune sue interviste celebri a Storie di donne al bivio. La prima riguarda Antonella Mosetti e risale al 5 febbraio 2025. "Lei è una delle regine di una nota piattaforma a sfondo sessuale (OnlyFans, ndr), arrivano a offrirti somme da capogiro, la richiesta più surreale che hai ricevuto?", chiede Setta. Poi, aggiunge: "Quello che guadagni è fatturato oppure no?". "Ma che domanda è?", commenta in sottofondo il duo comico.

Si passa poi all'intervista a Serena Grandi del 6 novembre 2024: "Ho voglia di avere una luce mia, pensare a me", confessa l'attrice. Setta, però, risponde: "Io penso a tutti i problemi giudiziari che hai avuto e che poi si sono risolti. Per tanto tempo, ti si associava alla cocaina". Immediato anche in questo caso il commento dei Gialappi: "Sì, ma magari parliamo anche di cinema". La giornalista poi insiste: "Nella tua vita non hai mai avuto rapporti con le sostanza stupefacenti?". "Ancora? Ha detto di no, perché devi parlare solo di quello?", le parole dei comici.

In chiusura del servizio, l'intervista a Mercedes Henger, figlia di Eva Henger. Verso di lei, la giornalista risulta particolarmente insistente sul fatto che Riccardo Schicchi non sia suo padre biologico. Sei mesi più tardi, Setta torna sull'argomento e sottolinea la stessa cosa, una scelta che cattura ancora una volta l'attenzione della Gialappa's Band: "Ancora?".

Il caso dell'imitazione di Giulia Vecchio a GialappaShow

Tutto è cominciato qualche settimana fa quando, in un'intervista rilasciata all'Ansa, Monica Setta aveva commentato l'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di lei, dichiarando che i suoi legali avessero "scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio". Setta è poi tornata sull'argomento in una successiva intervista a Vanity Fair: "Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l'Incredibile Hulk", le parole.

Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro.