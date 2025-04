Milly Carlucci imitata al Gialappa Show, come ha reagito la conduttrice alla parodia di Giulia Vecchio

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Tra le ‘vittime' delle imitazioni del Gialappa Show, dopo Monica Setta, c'è anche Milly Carlucci. Nella puntata andata in onda qualche settimana fa, il 7 aprile, l'attrice Giulia Vecchio ha messo in scena la parodia della nota conduttrice di Ballando con le Stelle. La diretta interessata ha scelto di commentare in un'intervista rilasciata al settimanale Chi.

Milly Carlucci commenta la sua imitazione al Gialappa Show

Carlucci ha raccontato di aver visto la sua imitazione al Gialappa Show e di averla trovata divertente: "Mi piace molto, lei è deliziosa, bravissima. Lo scopo di un’imitazione è quello di divertire punteggiando, mettendo in evidenza caratteristiche che possono essere una presa in giro, ma è questo il bello". La conduttrice di Ballando con le Stelle ha reagito quindi con ironia alla sua parodia e ha anche lanciato una sorta di proposta: "E chissà che non possiamo ‘raddoppiare' proprio qui da noi, a Sognando… Ballando con due versioni di me, chi lo sa, vedremo".

Come aveva reagito Monica Setta alla sua imitazione al Gialappa Show

Se Milly Carlucci ha reagito con ironia davanti alla sua imitazione, diversa è stata la reazione di Monica Setta. La conduttrice di Storie di Donne al Bivio, imitata al Gialappa Show da Giulia Vecchio, all'ANSA aveva spiegato di non essersi offesa: "Ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla chirurgia plastica e alle rappresentazioni difformi dalla realtà oggettiva". Tuttavia aveva fatto sapere di essere preoccupata per il marchio Rai del programma che conduce: "Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa's, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene. I miei legali, però, hanno scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio".