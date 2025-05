video suggerito

Milly Carlucci invita la sua imitatrice a Sognando ballando con le stelle: “Mi diverte vedere i miei tic” Durante un collegamento con La Volta Buona, Milly Carlucci ha annunciato che nella prima puntata di Sognando Ballando con le stelle ci sarà anche “Milly 2”, ovvero Giulia Vecchio, l’attrice che la imita al GialappaShow. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milly Carlucci, in collegamento con La Volta Buona, ha annunciato un'ospite speciale per la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle. Dopo la notizia della partecipazione di Francesco Totti, la conduttrice ha anticipato la partecipazione di "Milly 2", riferendosi a Giulia Vecchio, l'attrice che la imita al GialappaShow.

Milly Carlucci: "L'imitazione che Giulia Vecchio fa di me è irresistibile"

"Ma nella prima puntata ci saranno due Milly Carlucci? C'è Giulia Vecchio" chiede Caterina Balivo alla conduttrice. "Ci sarà qualcuno che mi vuole togliere la pista da sotto i piedi" risponde lei ridendo. "Lo segui il programma? Hai visto la tua imitazione alla Gialappa?" incalza ancora Balivo. Carlucci non solo conferma, ma ammette di essere una grande fan del programma, mostrando particolare entusiasmo della parodia che l'imitatrice fa di lei:

Seguo tutte le imitazioni, sono irresistibili. Questa mi diverte molto perché è fatta su di me, quindi è divertente vedere come un occhio esterno percepisce i tuoi tic. Tu non te ne accorgi. Tipo i capelli, le ciglia… è una cosa che non sapevo di avere. Vediamo cosa porterà Milly 2.

La reazione di Milly Carlucci alla sua parodia fatta da Giulia Vecchio

Già in passato Milly Carlucci si era complimentata con Giulia Vecchio per la parodia che fa di lei. "Mi piace molto, lei è deliziosa, bravissima – aveva detto in un'intervista rilasciata al settimanale Chi – Lo scopo di un'imitazione è quello di divertire punteggiando, mettendo in evidenza caratteristiche che possono essere una presa in giro, ma è questo il bello". Vecchio è anche l'autrice dell'imitazione di Monica Setta. La conduttrice di Storie di Donne al Bivio, però, non ha gradito allo stesso modo e di recente sui social si è lamentata con il programma in onda di Tv8 per aver scatenato commenti negativi nei suoi confronti.