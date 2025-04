video suggerito

Milly Carlucci conferma Francesco Totti a Sognando Ballando con le stelle: "Gli prepareremo una coreografia" Milly Carlucci conferma la partecipazione di Francesco Totti a "Sognando Ballando con le stelle". L'ex capitano della Roma sarà ospite speciale nel nuovo format che debutterà il 9 maggio su Rai1.

È ufficiale: Francesco Totti sarà tra i protagonisti di "Sognando Ballando con le stelle", il nuovo format che debutterà venerdì 9 maggio in prima serata su Rai1. L'annuncio è arrivato direttamente da Milly Carlucci in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù, confermando le indiscrezioni che già circolavano nelle scorse settimane.

Le parole di Milly Carlucci

Queste le parole di Milly Carlucci nel corso di un'intervista di presentazione del progetto prossimo a partire. C'è grandissima curiosità e grande attesa per il ritorno in televisione del Pupone. Il motivo è chiaro: è la prima volta dopo tanto.

Abbiamo chiesto al grande Francesco Totti di essere uno dei nostri ospiti speciali: gli prepareremo una coreografia e gli chiederemo un messaggio beneaugurante dedicato agli aspiranti maestri in gara, lui che è stato un ‘enfant prodige' nel calcio e ha avuto tanta fortuna.

Sarà la prima ospitata di Totti dopo le contestazioni per il viaggio in Russia

È assolutamente un colpaccio per Milly Carlucci. Francesco Totti arriverà alla sua prima esperienza in televisione dopo il contestatissimo viaggio in Russia. Dopo l'ospitata dell'ex Capitano della Roma per un'agenzia di scommesse russa, la prossima sarà per un territorio decisamente più neuatrale. Milly Carlucci, fedele alla sua strategia di mixare sapientemente personaggi dello sport, della musica e dello spettacolo, porta a casa un nome che difficilmente passa inosservato, ideale per il debutto di questo spin-off dedicato ai vent'anni di "Ballando con le Stelle". "Sognando Ballando con le stelle" non sarà una semplice replica del format originale, ma un'occasione per scoprire nuovi talenti: all'interno del programma verrà infatti selezionato il nuovo ballerino o la nuova ballerina che entrerà nel roster dei maestri della prossima stagione dello show.