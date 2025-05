Gerry Scotti risponde a Monica Setta sul caso GialappaShow: “La sua imitazione è body shaming? Si faccia due risate”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda venerdì 2 maggio, Gerry Scotti ha commentato il caso dell'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di Monica Setta nel programma GialappaShow. La giornalista non ha gradito la parodia e ha incaricato i propri avvocati di agire per vie legali in quanto vittima di body shaming: una reazione ritenuta "esagerata" dal conduttore del tg satirico di Antonio Ricci.

La risposta di Gerry Scotti a Monica Setta

Al GialappaShow, Giulia Vecchio ha fatto la parodia di Monica Setta e del programma che conduce sulla Rai "Storie di donne al bivio", ribattezzato come "Robba de donne". La giornalista non ha gradito la sua imitazione e ha incaricato i propri avvocati di agire per vie legali. Nella puntata di Striscia La Notizia del 2 maggio, quindi, Gerry Scotti ha commentato il servizio mandato in onda sul caso: "Monica, non è un po' esagerato?". E ancora: "E fatti due risate, chi è imitato è popolare, il problema è quando nessuno ti imita più".

In chiusura del servizio, una provocazione lanciata da Scotti in modo ironico verso la collega: "Cosa dice di questa sfuriata della Setta il direttore più imitato della storia della tv?", ha scherzato, prima di lanciare la celebre clip di Emilio Fede che esclama "Che figura di merda" durante la conduzione di TG4. "Prevedibile", ha chiosato Scotti, prima di lasciare la parola a Michelle Hunziker su tutt'altro argomento.

Il caso dell'imitazione di Giulia Vecchio a GialappaShow

Tutto è cominciato qualche settimana fa quando, in un'intervista rilasciata all'Ansa, Monica Setta aveva commentato l'imitazione che Giulia Vecchio ha fatto di lei, dichiarando che i suoi legali avessero "scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio". Setta è poi tornata sull'argomento in una successiva intervista a Vanity Fair: "Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l'Incredibile Hulk", le parole.

La giornalista ha anche fatto riferimento alla collega Milly Carlucci: "Lei è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro".