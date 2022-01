Chi è Denise Esposito, la giovane fidanzata di Gigi D’Alessio e madre di suo figlio Francesco Denise Esposito, 28 anni, è la giovane fidanzata di Gigi D’Alessio, che lo ha reso di nuovo padre del piccolo Francesco D’Alessio, nato lo scorso 24 gennaio.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la separazione da Anna Tatangelo e i rumors sulla sua nuova relazione, Gigi D'Alessio ha deciso di venire allo scoperto e di parlare, circa un anno e mezzo fa, della fidanzata. Lei si chiama Denise Esposito, 28 anni, e da poco ha reso il cantante napoletano, ospite de L'Eredità speciale Sanremo, di nuovo padre con la nascita del piccolo Francesco D'Alessio. Sul suo conto non si hanno molte informazioni.

Chi è Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio

Denise Esposito ha 28 anni ed è originaria di Napoli. Prima sconosciuta, ha raggiunto la notorietà per essere diventata la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, se non un presunto riferimento a una carriera nel campo della giurisprudenza, come si legge sul suo profilo Instagram (IG @denisesposito), dove si definisce "Legale". Sui social conta più di 40mila follower e condivide scatti della sua vita insieme al cantante. I due si sarebbero conosciuti durante un suo concerto a Capri e, nonostante lei all'inizio fosse titubante a causa della notorietà di lui, oggi è felice al suo fianco.

Denise Esposito

Francesco è il figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito

Gigi D'Alessio e Denise Esposito sono diventati genitori per la prima volta pochi giorni fa, il 24 gennaio. "Francesco, benvenuto alla vita", ha scritto il padre pubblicando su Instagram la foto del cartellino del bebè. Il piccolo Francesco D'Alessio è il loro primogenito, ma per il cantante napoletano si tratta del quinto figlio. Claudio, Ilaria e Luca sono i tre figli nati dal matrimonio con Carmela Barbato. Luca D'Alessio, in arte LDA, è stato l'unico ad aver scelto di intraprendere la strada del padre, partecipando alla scuola di Amici 2021. Dalla relazione con Anna Tatangelo, invece, è nato Andrea D'Alessio, che oggi ha 11 anni.