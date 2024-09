video suggerito

Tra Elodie e Andrea Iannone nessuna crisi, baci e abbracci alla cena con Diletta Leotta e Loris Karius Dopo le voci su una crisi tra Elodie e Andrea Iannone la smentita arriva tramite alcuni scatti in cui appaiono più affiatati che mai. I due sono stati paparazzati a cena con Diletta Leotta e Loris Karius.

"Grato alla vita per averti incontrato" scriveva così Andrea Iannone in un post, un carosello di scatti insieme, dedicato ad Elodie. La frase che, unita alle foto dei due a Milano, ha spazzato del tutto i dubbi su una crisi tra loro. La coppia – dopo un'estate trascorsa tra mete da sogno e gite a bordo di un camper (per un viaggio on the road ad Algarve, nel Portogallo del sud) – è stata paparazzata insieme ai neo sposi Diletta Leotta e Loris Karius. Su Chi sono comparse le fotografie del quartetto in giro per la città. "Stringimi ancora di più" titola il settimanale, in riferimento agli abbracci tra la cantante e il pilota di moto Gp.

Elodie e Andrea Iannone a cena insieme con Diletta Leotta e Loris Karius

Fine estate in tranquillità. Elodie e Andrea Iannone trascorrono uno degli ultimi giorni di agosto in compagnia di Diletta Leotta e Loris Karius. Insieme ai neo sposi si sono dati appuntamento in porta Venezia per spostarsi poi all'hotel Portrait. Non è raro vedere Elodie e Diletta insieme, legate da un'amicizia che ha portato la cantante ad essere damigella d'onore al matrimonio della conduttrice.

Negli ultimi tempi, invece, qualche dubbio era sorto sul legame tra Elodie e il pilota di moto Gp, soprattutto dopo la notizia del flirt tra lui e Alice Campello (prontamente smentita dall'influencer).

La dedica di Iannone per Elodie: "Grato alla vita per averti incontrato"

Smentita su tutti i fronti la notizia della crisi tra Elodie e Andrea Iannone. Di recente il pilota di moto Gp ha condiviso sui social un carosello di foto con la sua dolce metà e a corredo del post la didascalia: "Grato alla vita per averti incontrato". La coppia ha passato l'estate in vacanza, prima un giro in barca alle Isole Eolie, poi un viaggio on the road a bordo di un camper tra le strade del Portogallo.