"Andrea Iannone dietro la separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata", la reazione di Elodie Elodie avrebbe replicato con una "sonora ed eloquente risata" al gossip lanciato da DillingerNews secondo il quale Andrea Iannone sarebbe stato la causa della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata. La reazione riportata dal settimanale Oggi.

A cura di Gaia Martino

Anche Elodie avrebbe commentato l'ultimo gossip che la vedrebbe ‘tradita' da Andrea Iannone. Dillinger aveva messo in circolazione la notizia secondo la quale il pilota di Moto GP era stato la "causa della separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata". Dopo la smentita dell'influencer, diretta interessata della vicenda, sarebbe arrivata quella della cantante che al settimanale Oggi avrebbe liquidato con ilarità quello che considera solo un pettegolezzo senza fondamento.

La reazione di Elodie: "Risata eloquente"

Elodie non avrebbe trovato le parole o forse avrebbe preferito non sprecare fiato per smentire il gossip sul fidanzato circolato a fine agosto. Andrea Iannone è stato protagonista di una notizia lanciata dal sito Dillinger secondo la quale sarebbe stato lui a scatenare la crisi in casa Morata-Campello. La cantante, raggiunta dal settimanale Oggi, davanti alla richiesta di un commento si sarebbe limitata a una "sonora ed eloquente risata", lasciando che il suo sorriso parlasse per sé. Due giorni fa Elodie e il pilota di Moto GP avevano già messo a tacere ogni rumors condividendo nuovi scatti di coppia a corredo di tenere parole d'amore: "Grato alla vita per averti incontrato" ha scritto lui, "Amore mio stupendo", ha aggiunto lei.

La smentita di Alice Campello

Alice Campello con una storia su Instagram lo scorso 26 agosto smentì categoricamente di aver frequentato Andrea Iannone, spiegando di non averlo mai visto. "Ma non l'ho mai visto in vita mia. Mi piacerebbe vedere le foto" scrisse tra i commenti di uno dei post di Dillinger. In molti, dopo la sua risposta, le hanno ricordato che in realtà erano entrambi presenti al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, e l'influencer ha così ribadito: "Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto. Non esistono foto, video, messaggi, nulla perché non c'è mai stato nulla nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non esiste".