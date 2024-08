Ultimi giorni di vacanza per Diletta Leotta e Loris Karius, si preparano al compleanno di Aria

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di due mesi dalle nozze, Diletta Leotta e Loris Karius trascorrono ancora qualche giorno di vacanza insieme, prima che il portiere del Newcastle, debba tornare ai suoi doveri di atleta e dedicarsi al prossimo campionato. D'altra parte i due sono diventati genitori proprio lo scorso anno, il 16 agosto, quando anche la showgirl festeggia il suo compleanno. Eccoli, paparazzati dal settimanale Chi, mentre si scattano foto a vicenda in un resort di Taormina.

Gli sposi si scattano foto a vicenda

Sono talmente belli che, quindi, sembra quasi un sacrilegio non scattarsi delle foto circondati da una location altrettanto bella e suggestiva come quella di Taormina, in Sicilia, dove i due si trovano per concedersi qualche altro giorno insieme. Quindi si vede lei intenta a scattare delle foto al suo lui, sull'uscio del balcone, che mostra un fisico rifinito e allenato, con tanto di tatuaggi a corredo e la chioma bionda a toccargli le spalle. Lei, invece, indossa un costume blu e si posiziona per trovare la luce migliore che possa valorizzare le linee di suo marito che, infatti, subito chiede di controllare l'esito dello scatto. Ovviamente non poteva che essere un servizio fotografico reciproco e, quindi, eccola in posa con sguardo rivolto al sole. Poi, cambio look per entrambi: un nuovo costume per lei, mentre lui in boxer che si affaccia nuovamente dal suite del resort siciliano.

Diletta Leotta si prepara al compleanno di Aria

Per la showgirl si è trattato di vacanze italiane, tra Puglia, Sicilia, Versilia, Diletta Leotta non si è fatta mancare nulla, spesso anche in compagnia dei suoi genitori, soprattutto in Sicilia, dove hanno potuto trascorrere qualche giorno in più insieme. A breve ci sarà il suo compleanno, quest'anno sono 33 candeline, ma sarà un giorno davvero speciale perché con lei festeggerà anche la piccola Aria, il suo primo anno di vita. Un momento emozionante al quale prenderanno parte, ovviamente, tutte le persone a lei più care e soprattutto il suo Loris, sarà al suo fianco, per la felicità anche della piccola, che nonostante il lavoro lo porti spesso lontano, cerca di vedere il più possibile.