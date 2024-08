Geolier e Chiara Frattesi inseparabili, a Ibiza insieme festeggiano il compleanno di Lazza

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Lazza si sta preparando a diventare papà, nel frattempo però ha festeggiato i suoi 30 anni. Ieri sera ha organizzato una cena con gli amici più stretti in un ristorante di Ibiza e tra questi erano presenti anche Geolier e la sua nuova fidanzata, Chiara Frattesi. Nonostante la nuova coppia stia provando a mantenere un profilo basso, le videocamere di fan e delle persone a loro vicine spesso li incastrano, riprendendoli. Così è accaduto ieri sera, durante il party di compleanno del noto rapper che, tra le sue stories, ha ripreso il suo amico napoletano. Al suo fianco c'era anche la giovane imprenditrice, sorella del calciatore dell'Inter.

Le nuove immagini di Geolier e Chiara Frattesi insieme

Dopo la vacanza in Sardegna, le tappe italiane per gli impegni di lavoro del rapper, Geolier e Chiara Frattesi si trovano a Ibiza dove ieri sera hanno partecipato alla cena di compleanno di Lazza che ha compiuto 30 anni. Erano seduti vicini e uno degli invitati al party li ha ripresi quando è arrivato il momento per il festeggiato di spegnere le candeline.

Sembrerebbero ormai inseparabili: entrambi hanno lasciato alle spalle le precedenti relazioni, lui con Valeria D'Agostino, lei con il calciatore McKennie, e si starebbero godendo un nuovo capitolo della loro vita. Spesso sono stati paparazzati dalle riviste vicini ed anche in atteggiamenti intimi dai fan. Nessun post ufficiale sui social o primo scatto di coppia è stato reso pubblico, ma per il settimanale Chi si tratta di una love story estiva "che procede a gonfie vele".

Lazza festeggia il compleanno con la fidanzata incinta

Per Lazza, alla cena di compleanno, non poteva mancare la sua dolce metà che oggi è in dolce attesa. Greta Orsingher presto darà alla luce il loro primo figlio insieme che sarà un maschietto, così come annunciato sui social durante il party del gender reveal.