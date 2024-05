Lazza e Greta Orsingher svelano il sesso del primo bebè in arrivo, le immagini del gender reveal

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Lazza e Greta Orsingher ha svelato il sesso del primo bebè in arrivo. Solo qualche settimana fa, il cantante aveva annunciato che presto sarebbe diventato padre per la prima volta insieme alla fidanzata, che frequenterebbe da qualche mese. Sui social il racconto del gender reveal party, tra palloncini rosa e azzurri.

Il gender reveal di Lazza a Greta Orsingher

Con alcune foto e video condivisi sui social, Lazza e Greta Orsingher hanno raccontato il gender reveal party organizzato per scoprire se il loro primo bebè sarà un maschio o una femmina. Come si vede nella foto, i due hanno allestito una terrazza nei minimi dettagli tra orsacchiotti marroni, palloncini rosa e azzurri e una piccola torta a qualche piano. Poi nel cielo si è alzata una scia di colore azzurro: il primo figlio della coppia sarà un maschio e il cantante non è riuscito a trattenere l'emozione. "Meloncino blu", ha scritto un'amica della futura mamma condividendo la foto del pancione. Ancora un mistero, per il momento, il nome del piccolo e la data del parto.

La storia d'amore tra Lazza e Greta Orsingher

Lazza avrebbe iniziato a frequentare Greta Orsingher qualche mese fa, circa a inizio gennaio, dopo aver archiviato la lunga storia d'amore con Debora Oggioni. La coppia era uscita allo scoperto poco dopo Capodanno, quando aveva pubblicato alcuni ‘indizi social‘ del tempo trascorso insieme, tra foto di cene, like e commenti alle foto. È probabile però che la loro frequentazione fosse iniziata già prima, anche se non è noto con precisione quando. La futura mamma non è un nome sconosciuto alla tv e alle pagine di gossip: ha partecipato a Uomini e Donne nel come corteggiatrice del tronista Marco Cartasegna e avrebbe avuto anche un breve flirt estivo con Fedez, prima che lui conoscesse Chiara Ferragni.