video suggerito

Chi è Greta Orsingher, ex di Uomini e Donne e incinta del primo figlio con Lazza Greta Orsingher è la fidanzata di Lazza in dolce attesa del loro primo figlio insieme. Originaria di San Diego, vive da tempo a Milano e avrebbe 30 anni: ex di Uomini e Donne, avrebbe avuto un flirt con Fedez nel 2016. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Statunitense di nascita e milanese di adozione, Greta Orsingher avrebbe 30 anni e presto diventerà mamma. È in dolce attesa del primo figlio con Lazza, il rapper con il quale ha intrapreso una relazione a inizio dicembre 2023 circa. Modella e influencer, la giovane è un ex volto televisivo e in passato ha avuto un flirt con Fedez.

Chi è Greta Orsingher, la fidanzata di Lazza

Greta Orsingher è una modella e influencer seguita da oltre 55 mila followers su Instagram. Avrebbe 30 anni, è nata in America, a San Diego, ma da anni vive a Milano dove ha frequentato l'università IULM. Tra il 2012 e il 2013 apparì per la prima volta in tv come concorrente di La scimmia, il reality che vedeva giovanissimi tra i protagonisti in qualità di alunni di un college. Quando aveva 23 anni, nel 2017, corteggiò Marco Cartasegna a Uomini e Donne, ma il suo percorso nel dating show ebbe vita breve.

Greta Orsingher

Oggi è fidanzata con Lazza: la loro storia è salita alla ribalta solo lo scorso gennaio, non si conosce la data esatta del loro primo incontro.

Leggi anche Lazza diventerà papà, la fidanzata Greta Orsingher è incinta

La relazione tra Greta e Lazza: la coppia aspetta un bambino

Ieri, nel giorno della Festa della mamma, Greta Orsingher e Lazza hanno annunciato che presto diventeranno genitori. "Minizzala" hanno scritto in un post di coppia su Instagram accompagnando il testo a diverse foto. Una mette in risalto il pancino, poi l'ecografia e una foto che raffigura mini sneakers da bimbo. Non hanno rivelato ancora il sesso del bebé.

Il flirt tra Greta Orsingher e Fedez

Greta Orsingher nell'estate del 2016 fu accostata a Fedez. La cronaca rosa parlava di un flirt tra i due durante una vacanza in compagnia di amici in comune. Comparirono alcune foto che li ritraevano vicini, complici e sorridenti, ma mai nessuno dei due confermò o smentì la notizia. Cosmopolitan scrive che sarebbe stato proprio il rapper a presentare Greta a Lazza.

Greta Orsingher e Fedez