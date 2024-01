Lazza frequenterebbe Greta Orsingher, gli indizi social: lei ebbe un flirt estivo con Fedez Stando ad alcuni indizi social, Lazza non sarebbe più fidanzato con Debora Oggioni ma starebbe frequentando Greta Orsingher. I due si trovano entrambi a St. Moritz e pubblicano scatti dagli stessi luoghi. La ragazza è stata corteggiatrice di Marco Cartasegna a Uomini e Donne e pare abbia avuto un flirt con Fedez nell’estate 2016 (prima di Chiara Ferragni). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lazza avrebbe una nuova fiamma. Stando ad alcuni indizi social, il rapper non sarebbe più fidanzato con Debora Oggioni ma starebbe frequentando Greta Orsingher. La ragazza è un nome già noto alle pagine di cronaca rosa: in passato è stata corteggiatrice del tronista Marco Cartasegna a Uomini e Donne e avrebbe avuto un flirt con Fedez, quando ancora nella sua vita non c'era Chiara Ferragni.

Lazza e Greta Orsingher, gli indizi social della frequentazione

Lazza starebbe vivendo un nuovo capitolo della sua vita sentimentale: la storia con Debora Oggioni, durata circa tre anni, sarebbe arrivata al capolinea e al suo fianco ci sarebbe ora Greta Orsingher. A farlo pensare sono diversi indizi social, in particolare storie Instagram. Negli ultimi giorni, i due si trovano entrambi a St. Moritz e pubblicano scatti dagli stessi luoghi. Nella serata del 3 gennaio sarebbero andati a cena al ristorante Da Vittorio, mentre oggi (4 gennaio) avrebbero trascorso la giornata sulle piste da sci, come testimoniano foto e post sui rispettivi profili. In più, stando a quanto riporta Deinaira Marzano, la loro frequentazione sarebbe iniziata circa un mese fa, anche se ancora non sono ufficialmente usciti allo scoperto. Si aggiunge poi un altro tassello: tra i commenti delle ultime foto Instagram della ragazza compare sempre una emoji o un cuore del rapper.

Greta Orsingher avrebbe avuto un flirt con Fedez

Greta Orsingher non è un nome nuovo alle pagine di cronaca rosa. La ragazza, che vive a Milano e sui social è seguita, ha alle spalle alcune esperienze in televisione: tra il 2012 e il 2013 ha partecipato al reality La Scimmia Pensa, mentre nel 2017 è scesa nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Marco Cartasegna. Non solo: pare che abbia anche avuto un flirt con Fedez nell'estate del 2016, prima che nella vita di lui entrasse Chiara Ferragni. A farlo pensare diversi scatti social di una vacanza a con un gruppo di amici, dove in alcuni appaiono anche abbracciati uno all'altra.

Greta Orsingher e Fedez nell'estate del 2016