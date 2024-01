Antonella Fiordelisi e la notte con Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria: “Fuori da questa roba” Dopo le indiscrezioni relative alla presunta notte d’amore che Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sarebbero concessi nel corso degli ultimi tre mesi, Edoardo Donnamaria, contattato da Fanpage.it, si rifiuta di commentare: “Sono fuori da questa roba”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A lanciare l’indiscrezione è stato DillingerNews, sito web vicino a Fabrizio Corona: Antonino Sponalbese e Antonella Fiordelisi avrebbero trascorso una notte insieme nel corso degli ultimi tre mesi. Un incontro presumibilmente durato solo una manciata di ore, al termine del quale i due sarebbero tornati ognuno alla propria vita, amici come prima.

Il silenzio di Edoardo Donnamaria

Fanpage.it ha contattato Edoardo Donnamaria, ex compagno dell’influencer per un commento. Donnamaria è colui che, già all’epoca della partecipazione al Grande Fratello Vip insieme ad Antonella e Antonino, si era detto poco convinto del loro rapporto, sicuro che tra i due fosse nata un’attrazione taciuta pubblicamente da ambo le parti. Proprio la vicinanza all’ex compagno di Belén Rodriguez era stata motivo di lite Fiordelisi e Donnamaria, con la prima che aveva smentito qualsiasi coinvolgimento emotivo. “È un amico, solo un amico”, aveva dichiarato in più di un’occasione. Adesso che, stando alle indiscrezioni pubblicate da DillingerNews, il rapporto tra Antonino e Antonella sarebbe cambiato, Fanpage.it ha chiesto a Donnamaria un commento a proposito del presunto verificarsi di quello che per mesi aveva sostenuto. Ma il volto di Forum ha preferito soprassedere. “Sono fuori da questa roba”, è stato il laconico commento.

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese non hanno smentito il flirt

Nemmeno gli altri due protagonisti dell’ex triangolo amoroso del GF Vip hanno commentato la questione. Fiordelisi si è limitata a pubblicare un tweet con il quale nega di avere mai avuto una storia con uomini già fidanzati (si riferiva all’indiscrezione che la voleva vicina a Stefano De Martino) ma non ha smentito i pettegolezzi riferiti alla notte che da single – la storia con Donnamaria è terminata da mesi – avrebbe trascorso con Spinalbese.