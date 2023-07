Edoardo Donnamaria dopo la presunta rottura con Antonella: “In buoni rapporti, abbiamo parlato” In una diretta sul suo profilo Instagram, Edoardo Donnamaria è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi dopo la presunta rottura: “Ci siamo sentiti, siamo in buoni rapporti. Abbiamo parlato di tante cose”.

A cura di Elisabetta Murina

Edoardo Donnamaria è tornato a parlare di Antonella Fiordelisi in una diretta Instagram sul suo profilo. Tra i Donnalisi la storia d'amore è giunta al capolinea, dopo diverse crisi e la decisione dell'ex gieffino di non voler più comparire sui social insieme all'influencer, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip.

Cosa ha detto Edoardo Donnamaria di Antonella Fiordelisi

In una diretta Instagram, Donnamaria ha risposto alle domande di alcuni fan riguardo Antonella Fiordelisi e alla possibilità di un ritorno di fiamma. "Ci siamo sentiti, siamo in buoni rapporti", ha esordito Edoardo. Poi ha aggiunto: "Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo contratti insieme che vanno rispettati". L'ex gieffino confermerebbe a tutti gli effetti la rottura, aggiungendo che lui e Antonella non hanno problemi a stare nello stesso posto: "A parte qualche screzio che c'è stato nel privato, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto".