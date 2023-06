Edoardo Donnamaria sullo sfogo di Antonella Fiordelisi: “Usa i social in modo tossico, sta male” Via Instagram, Edoardo Donnamaria ha replicato alle parole di Antonella Fiordelisi che, in una diretta Instagram, aveva detto di non stare bene e di sentirsi sfruttata dal fidanzato. “Non sta bene, usa i social in maniera tossica, non li distingue dalla vita reale”, le parole di lui.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo lo sfogo di Antonella Fiordelisi durante una diretta Instagram, è arrivata la replica di Edoardo Donnamaria. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip era scoppiata in lacrime sui social accusando il ragazzo di sfruttarla e "trattarla di mer*da".

La risposta di Edoardo Donnamaria

A poca distanza dalla diretta di Antonella, seguita da tantissimi fan della coppia, Edoardo ha pubblicato una storia Instagram in cui spiega il suo punto di vista. È stato lui, per sua scelta, a non voler più comparire sui social con la fidanzata, convinto che lei non sappia gestirli in maniera sana:

Mi dispiace per come sono andate le cose, dirò poche parole: la privacy non c'entra nulla e l'ho spiegato più volte, ho deciso IO di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale, li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante.

Poi ha aggiunto che "Antonella sta male" e ha lanciato un appello ai fan affinché le stiano vicino in questo delicato momento:

Non racconterò fatti privati perché, sputtanare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliano bene e che le consiglino bene, non fate carne da macello, dietro i personaggi ci sono persone che hanno dei sentimenti e soffrono, cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti.

Antonella Fiordelisi in lacrime durante una diretta

Tutto è nato dopo la diretta di RTL al Napoli Pizza Village, dove Edoardo Donnamaria ha cantato sul palco e Antonella lo aveva raggiunto per dargli un bacio. Episodio che, però, ha fatto sentire "sfruttata" l'ex gieffina, tanto che si è sfogata in lacrime su Instagram: