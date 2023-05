Crisi tra Antonella e Edoardo Donnamaria? Fiordelisi: “Non elemosino”, poi sparisce da Twitter Dopo Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno vivendo una crisi? Lo lascia intendere l’influencer che su Twitter scrive: “Mai elemosinare attenzioni”. Poi sparisce dal social.

A cura di Stefania Rocco

Anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stanno vivendo una crisi? Nella settimana segnata dalla decisione di Oriana Mazzoli e Daniele Dal Moro di lasciarsi, anche l’altra coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe stare vivendo un momento complicato. Lo lascia intendere Antonella che pubblica un messaggio sibillino su Twitter. “Mai elemosinare attenzioni”, ha scritto la influencer salernitana, per poi cancellare il tweet. Poco dopo, è arrivata ala decisione di abbandonare momentaneamente il social network. “Mi assenterò per un pó da Twitter.. non credo che faccia bene stare sempre qui”, ha scritto Fiordelisi nell’ultimo tweet postato utilizzando gli hashtag ufficiali della coppia: #fiorde e #donnalisi.

Antonella Fiordelisi: “7 mesi con Edoardo? Non festeggeremo”

A lasciare intuire la possibile crisi tra i due, era stata una Instagram story postata da Antonella. “Come festeggerete i vostri primi 7 mesi insieme?”, le aveva chiesto una fan riferendosi alla relazione con Edoardo. Ma Fiordelisi aveva fatto sapere che non avrebbero festeggiato. “Edoardo non è tipo da festeggiamenti”, aveva fatto sapere Fiordelisi.

Le liti nella Casa del Grande Fratello Vip

Già nella Casa del GF Vip, Edoardo e Antonella hanno vissuto una storia fatta di alti e bassi. Decine le liti delle quali sono stati protagonisti, incomprensioni più o meno pesanti che li avevano portati a lasciarsi più volte. Di recente, inoltre, Donnamaria aveva ammesso che il rapporto con Antonella, sebbene più stabile rispetto al passato, rimaneva particolarmente litigioso. Che ci sia una lite all’origine di queste esternazioni della influencer? Per il momento, nessuno dei due ha fatto chiarezza. Ma a giudicare dalla decisione di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, arrivata inaspettata, non è impossibile che anche Antonella e Edoardo stiano attraversando un momento complesso.