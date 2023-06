Antonella Fiordelisi sulla crisi con Edoardo Donnamaria: “Quello che è successo non è dipeso da me” Mentre sui social si rincorrono le voci sulla presunta rottura tra i Donnalisi, Antonella si sfoga sui social chiedendo ai suoi follower un po’ di privacy: “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento”.

Antonella Fiordelisi rompe il silenzio sulla presunta crisi con Edoardo Donnamaria. La coppia più chiacchierata dell’ultima edizione del GFVip sembra essere arrivata al capolinea, almeno stando al chiacchiericcio. I diretti interessati non confermano né smentiscono, ma le ultime parole di Antonella sembrano lasciare intendere una situazione molto chiara.

Lo sfogo di Antonella Fiordelisi sui social

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte”, ha spiegato l’influencer ex schermitrice in una Instagram Story. “Tutto quello che è successo non è dipeso da me”, ha aggiunto lasciando intendere che tra lei ed Edoardo la relazione stia prendendo una brutta piega. Non sembra essere un caso che da qualche tempo non si mostri pubblicamente insieme a Donnamaria e che abbia trascorso, proprio in questi giorni, quasi un’ora al telefono con l’amico Daniele Dal Moro. Che si siano consolati a vicenda in materia di cuori spezzati?

Il silenzio di Edoardo Donnamaria

Ad avvallare l’ipotesi di una crisi era stata anche la decisione di evitare romanticismi in pubblico. “Come festeggerete i vostri primi 7 mesi insieme?”, aveva chiesto ade Antonella una fan. “Edoardo non è tipo da festeggiamenti”, aveva stroncato l’influencer. Proprio per evitare di dover dare risposte poco gradite, Antonella aveva deciso di prendersi una pausa da un social in particolare: “Mi assenterò per un po’ da Twitter, non credo che faccia bene stare sempre qui”, aveva fatto sapere dopo aver lanciato l’ennesima frecciatina: “Mai elemosinare attenzioni”. D'altronde certi tira e molla da parte dei Donnalisi non stupiscono, visto che nella casa del GFVip non si erano dati tregua.