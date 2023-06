Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo: “Per noi non è un bel periodo, rispettateci” “Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Rispettate entrambi, ne parleremo quando sarà il momento”. Così Antonella Fiordelisi, con una storia pubblicata su Instagram, ha confermato la crisi con il fidanzato Edoardo Donnamaria dopo 7 mesi insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi conferma la crisi con Edoardo Donnamaria. Dopo aver pubblicato una storia Instagram in cui precisava che non si sarebbe fatta mettere al secondo posto da nessuno, l'influencer ha parlato per la prima volta di quanto sta accadendo nella sua storia d'amore, chiedendo però rispetto per entrambi: "Per me e Edoardo non è un bel periodo, quando sarà il momento va ne parleremo".

Le parole di Antonella Fiordelisi: "Non è un bel periodo per me e Edoardo"

Con una storia pubblicata su Instagram, a poca distanza dall'ultima, l'ex gieffina ha confermato di star attraversando un momento di difficoltà nella storia d'amore con Edoardo Donnamaria. Le sue parole, secondo alcuni fan, lasciano pensare a una fine ormai imminente dopo 7 mesi insieme. La diretta interessata, però, ha scelto di non entrare nel dettaglio di quanto sta accadendo, chiedendo ai fan comprensione e rispetto: "Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli". Poi la conferma: "Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un pò di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui".

L'influencer ha precisato che parlerà della situazione quando sarà il momento giusto, mentre per ora preferisce dedicarsi alla sua vita: "Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. Ora vorrei dedicarmi alla mia vita, le mie giornate, e il mio lavoro. Rispettate il momento".

"Tutto quello che è successo non è dipeso da me"

Qualche ora prima, Antonella Fiordelisi aveva pubblicato una storia Instagram che aveva fatto insospettire i fan, pur senza entrare nel dettaglio di quanto accaduto. L'influencer aveva chiesto rispetto, precisando che quanto accaduto con Edoardo non era solo colpa sua: "Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me".