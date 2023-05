Persone vicine a Edoardo criticano la storia con Antonella Fiordelisi, la replica di Donnamaria Edoardo Donnamaria svela le accuse ricevute da “conoscenti”, dei quali non fa il nome, secondo i quali la relazione con Antonella Fiordelisi sarebbe finta: “Prima o poi parlerò, queste persone mi sono state molto vicine”.

A cura di Stefania Rocco

A qualche mese dalla fine del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria svela che persone a lui molto vicine lo avrebbero accusato di stare fingendo la relazione con Antonella Fiordelisi solo per approfittare dell’affetto dei fan della coppia. Con una Instagram story, l’ex volto di Forum entra nel merito delle accuse ricevute e racconta quanto starebbe accadendo a telecamere spente. Edoardo non fa nomi ma, a giudicare dal contenuto delle sue dichiarazioni, farebbe riferimento a persone con le quali ha avuto un legame e che lo avrebbero visto innamorarsi di Antonella nella Casa del GF Vip. Non è escluso, dunque, che possa riferirsi agli ex coinquilini dai quali, almeno recentemente, sembrerebbe essersi allontanato.

Edoardo Donnamaria: “Prima o poi parlerò”

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Donnamaria ha spiegato quanto starebbe accadendo: “Mi è stato riferito anche di persone che, se potessi parlare…Anzi, quando parlerò. Perché, ve lo dico, prima o poi le pal** esplodono. Persone che mi sono state molto vicine e hanno detto delle cose del genere. Ora, ho due opzioni per questa cosa: o sei cretino, perché mi hai visto quindi sei cretino, oppure sei in malafede, sei invidioso, ti stiamo antipatici e tante altre cose. In quel caso si può anche capire. Sei un poveraccio”.

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e gli ex del GF Vip

Ad avere criticato a più riprese la relazione tra Antonella e Edoardo sono stati in particolare gli ex coinquilini conosciuti nella Casa del GF Vip. Legati a Edoardo ma in apertamente contrapposti ad Antonella, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e diversi altri volti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno più volte tentato di mettere in guardia Donnamaria, non credendo alla sincerità dei sentimenti di Antonella. È a loro che si riferisce Edoardo nella sua story?