Edoardo Donnamaria: “Da Antonella vorrei un figlio bello come lei, ma con la mia testa” Pensano già al futuro, ad una famiglia insieme solida e duratura i Donnalisi da pochi giorni fuori dalla casa del GFVip e fantasticano sull’idea di un figlio insieme. Intanto allontanano le critiche di chi non crede alla loro storia: “Chi pensa che sia una strategia lo fa per invidia”.

A cura di Giulia Turco

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono fuori dalla Casa del GFVip da pochi giorni, ma non si sono mai allontanati uno dall’altra. “Non ci siamo mai staccati, da quando lui si è fatto trovare fuori dagli studi”, ha ammesso Antonella nella loro prima intervista di coppia al settimanale Chi. “Stiamo stati benissimo, anche se i paparazzi non ci hanno mai mollati”.

I primi giorni dei Donnalisi fuori dalla Casa del GFVip

“È stato come ripartire da zero”, assicura Edoardo Donnamaria fuori dalla Casa del GFVip. “Fuori è tutto nuovo, è come se stessimo insieme da tre giorni”. Nessuna menzione all’ex di Antonella, Gianluca Benincasa, che ha raccontato di essere stato bloccato sui social dell’influencer. La coppia regala ben poche attenzioni anche alle critiche dei tanti ai quali proprio non piacciono, o a coloro che non credono alla loro storia. “Chi pensa che sia una strategia lo fa per invidia”, si spiega Edoardo. “Non ha mai fatto parte delle mie strategie fidanzarmi al GF”, gli fa eco Antonella. “Se non avessi avuto una storia con lui, penso che non l’avrei avuta con nessuno”.

Fantasticano già su una famiglia e un figlio

“Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta”, fantastica Donnamaria. Pensano già al futuro, ad una famiglia insieme solida e duratura. Per il momento si godono l’affetto di entrambe le loro famiglie. “I miei genitori lo adorano”, racconta Antonella. “Anche se avrei preferito che non si mettessero in mezzo durante il mio percorso”. Stessa cosa vale per la famiglia di Edoardo: “Sono pazzi di lei. Mamma dice che è simpaticissima, matta come un cavallo, però bella. Papà pende delle sue labbra”.