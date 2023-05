Nessuna crisi tra Antonella e Edoardo Donnamaria, il video insieme per i 7 mesi di fidanzamento Con alcune storie Instagram, Antonella Firodelisi ha smentito la presunta crisi con Edoardo Donnamaria. “Ora siamo a letto a vedere Netflix, stiamo invecchiando”, ha scritto a proposito di come hanno festeggiato i loro 7 mesi insieme, accompagnando il tutto con un video accanto al suo fidanzato.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna crisi in vista tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. L'influencer ha messo a tacere le indiscrezioni delle ultime ore pubblicando alcune storie Instagram insieme al fidanzato, in occasione del loro settimo mese insieme. Anche se non hanno festeggiato in grande stile, i due hanno passato una serata sul divano, più uniti che mai.

La smentita di Antonella Fiordelisi: "Siamo a letto a vedere Netflix"

Nelle ultime ore, un Tweet di Antonella Fiordelisi aveva fatto preoccupare i Donnalisi, fan della coppia. L'ex gieffina aveva scritto che non avrebbe festeggiato il mesiversario insieme al fidanzato e, sui social, c'era già chi parlava di crisi. Ma così non è: la stessa Antonella, in serata, ha condiviso alcune storie Instagram mettendo a tacere le voci. Prima ha mostrato un video del sesto mese insieme, scrivendo: "7 mesi, ma ora siamo a letto a vedere Netflix, stiamo invecchiando", poi una breve clip a letto con Edoardo e il cane di lei, che bacia affettuosamente entrambi. "Goodnight", ha aggiunto. Insomma, una chiara smentita del gossip e il segnale che appaiono più uniti che mai.

Gli indizi che avevano fatto pensare a una crisi tra i Donnalisi

In una settimana in cui Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano a tutti gli effetti aver chiuso il loro rapporto, si era affacciata l'ipotesi che anche Antonella e Edoardo stessero passando attraversando un periodo di crisi. A farlo pensare un messaggio che l'ex gieffina aveva pubblicato su Twitter, poi cancellato: "Mai elemosinare attenzioni". Poco dopo, la decisione di abbandonare temporaneamente il suo profilo social perché "non credo faccia bene stare qui". Poi aveva anche scritto qualcosa a proposito di come avrebbero festeggiato sette mesi insieme: "Edoardo non è tipo da festeggiamenti”.