Edoardo Donnamaria aggredito da una fan: "Sono tornato a casa tremando dall'ansia" A più di un anno dalla fine della storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, una donna ha aggredito lo speaker tirando in ballo la sua ex e anche la sua fidanzata attuale, Martina Di Pietro: "Ha finto di volermi dare un regalo ed è venuta sotto la sede della radio in cui lavoro, spero sparisca per sempre dalla mia vita".

A cura di Sara Leombruno

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria iniziò una relazione con Antonella Fiordelisi, conquistando il favore di migliaia di fan. Molti di loro, però, non si sono ancora arresi alla fine della storia tra i due, che risale ormai a più di un anno fa. Questo, unito ad altri motivi, avrebbe spinto una donna a aggredirlo sotto la sede di Radio Zeta, in cui lavora come speaker. A raccontarlo è stato lui stesso il 10 ottobre, durante una live sul suo canale Twitch: "Ha usato la scusa di avermi portato un regalo e non era la prima volta che lo faceva. Sono tornato a casa che tremavo dall'ansia, spero sparisca dalla mia vita per sempre".

Il racconto sull'aggressione

Nel corso di una live su Twitch, canale molto usato dallo speaker, Edoardo Donnamaria stava rispondendo ad alcune domande degli utenti. Tra queste, una sulla gestione del rapporto coi fan. A quel punto, Donnamaria ha deciso di raccontare quanto gli è accaduto: "Non ve l'ho mai detto ma sono stato aggredito sotto la radio da una persona evidentemente non proprio in sé, ieri mi ha anche scritto su Instagram mandandomi foto di ex, io l'ho ringraziata di essere venuta allo scoperto perché non sapevo come rintracciarla, ho fatto lo screen del profilo e l'ho bloccata. È stata un'esperienza non molto carina, sono tornato a casa che tremavo dall'ansia", ha spiegato.

Cosa c'entra Antonella Fiordelisi

In base a quanto raccontato dall'ex gieffino, la persona in questione avrebbe tirato in ballo alcune sue ex, riferendosi presumibilmente anche ad Antonella Fiordelisi, e anche alla sua fidanzata attuale, Martina Di Pietro. "Questa persona, con la scusa di avermi portato un regalo sotto la radio, ha cominciato a dire che io non dovevo far uscire l'ultima canzone, che lei ha parlato con varie persone, che quella ha pianto, che l'altra era disperata. Ha detto anche che io non sono innamorato della mia ragazza attuale", ha spiegato Donnamaria, visibilmente provato.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Se vuoi venire a trovarmi per parlare di cose carine o chiedermi una foto non c'è problema. Lei ha cominciato a dire che io l'avessi aggredita, fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere. Abbiamo tutto il materiale, non penso che servirà ma invito questa persona che sicuramente mi segue a sparire per sempre dalla mia vita, perché non è neanche la prima volta che l'ha fatto ed è una cosa molto grave.