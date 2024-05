Fischi in diretta a Eden Golan, all’Eurovision per Israele. Corsi: “Evidente manifestazione di dissenso”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Come era già accaduto durante le prove della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024, Eden Golan, la cantante in gara per Israele, è stata fischiata dal pubblico della Malmö Arena. Qualcosa di molto simile si era già verificato qualche ora fa quando l’artista si era ritrovata costretta a esibirsi tra i fischi e i “buu” del pubblico che, durante le prove in attesa della semifinale in diretta, aveva manifestato a gran voce il proprio dissenso nei confronti delle azioni militari di Israele sulla striscia di Gaza al grido di “Free Palestine”. In diretta, la contestazione si è ripetuta con lo stesso vigore ma l’artista è riuscita a portare a termine l’esibizione insieme al gruppo di ballerini che l’ha accompagnata prima di allontanarsi velocemente dal palco in attesa di conoscere l'esito del televoto.

Gabriele Corsi: “C’è stata una manifestazione di dissenso”

Gabriele Corsi, che insieme a Mara Maionchi commenta l’Eurovision Song Contest per l’Italia, ha naturalmente fatto la cronaca di quanto stava accadendo alla Malmö Arena durante l’esibizione di Eden Golan sulle note di Hurricane: “Come avete sentito, c’è stata una manifestazione di dissenso. L’organizzazione ha più volte sottolineato che sostiene la libertà di espressione che si realizzi nel rispetto reciproco. A noi non resta che raccontare la cronaca e rendervi conto di quella che è stata la reazione della Malmö Arena”.

Eden Golan ha ringraziato la Malmö Arena prima di lasciare il palco

Nonostante le contestazioni e i fischi ricevuti, Eden Golan ha ringraziato il pubblico della Malmö Arena prima di abbandonare velocemente il palco per tornare nello spazio dell’arena riservato a Israele in attesa di conoscere l’esito delle votazioni che chiariranno se la cantante potrà proseguire o meno la sua gara verso la finale di sabato 11 maggio.