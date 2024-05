video suggerito

Anche Greta Thunberg protesta contro Eden Golan a Eurovision: la cantante israeliana non può uscire dall'albergo Greta Thunberg, attivista per il clima, è stata tra le protagoniste della manifestazione contro Eden Golan, la cantante israeliana che parteciperà a Eurovision: "State portando il genocidio in un concorso".

Clima infuocato a Malmo per la partecipazione della cantante israeliana Eden Golan a Eurovision Song Contest 2024. La cantante israeliana è stata obbligata dal suo team, ma soprattutto dai servizi di sicurezza israeliani, a restare nella sua stanza d'albergo per questione di sicurezza perché, all'esterno, migliaia di manifestanti pro-Palestina, inclusa l'attivista Greta Thunberg avvolta in una kefiah, ne hanno chiesto la sua esclusione. Tra i manifestanti cartelli con la scritta: "Benvenuti al concorso canoro del genocidio".

Cosa sta succedendo in Svezia

Greta Thunberg, attivista per il clima, è stata tra le protagoniste della manifestazione Stop Israel nel centro della città, in vista della performance della giovane cantante israelo-russa alla seconda semifinale di Eurovision Song Contest prevista per questa sera. L'agenzia di sicurezza nazionale israeliana Shin Bet ha avvertito Eden Golan di non lasciare la sua stanza d'albergo se non per le esibizioni a causa delle attese manifestazioni pro-Palestina a Malmö. Sono più di 5000 le persone che si sono radunate in piazza contro di lei: non vogliono la partecipazione di Israele alla kermesse canora. La misura di sicurezza si è rivelata quindi giusta.

Le parole di Greta Thunberg

Greta Thunberg ha anche parlato alla Reuters: "I giovani stanno mostrando una via alternativa al mondo, stanno mostrando come dovremmo reagire a quello che sta succedendo". Alla domanda sul perché si è unita alla protesta, però, Greta Thunberg si è rifiutata di rispondere dicendo solo che "è giusto così". Nel corso della manifestazione sono stati accesi numerosi fumogeni coi colori della bandiera palestinese. I manifestanti portavano cartelli con sopra scritto: "Smettetela di usare Eurovision per coprire i crimini israeliani". E ancora: "Benvenuti al concorso canoro del genocidio". Tra i partecipanti anche numerose famiglie con bambini piccoli e biciclette che hanno portato cartelli raffiguranti immagini dei civili di Gaza feriti durante il conflitto.