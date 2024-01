Antonella Fiordelisi nega il flirt con De Martino ai tempi di Belén: “Mai con quelli fidanzati” Antonella Fiordelisi replica alle indiscrezioni secondo le quali avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino all’epoca in cui il conduttore Rai era ancora legato alla ex moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Antonella Fiordelisi nega di avere avuto un flirt con Stefano De Martino all’epoca in cui era ancora legato a Belén Rodriguez. Dopo giorni di indiscrezioni, la ex concorrente del Grande Fratello interviene in prima persona per fare luce sui pettegolezzi a proposito di una relazione con il conduttore Rai. Fiordelisi non smentisce di essere stata legata a De Martino ma chiarisce di non essere mai stata con un uomo già legato a un’altra. E, infatti, secondo la ricostruzione di Dillingernews – sito web di Fabrizio Corona, da sempre molto vicino a Fiordelisi – tra De Martino e Fiordelisi ci sarebbe stata una storia, vissuta però quando il rapporto con Belén era già finito (e prima che cominciasse l'amicizia tra Belén e Antonella).

La smentita di Antonella Fiordelisi

Con un tweet, Antonella ha smentito di essere stata legata a De Martino all’epoca in cui stava ancora con la ex moglie Belén Rodriguez: “Mi sto godendo questi bellissimi giorni di vacanza e mi ritrovo su dei gossip beceri per colpa di gente che non ha nulla da fare. Mai stata con gente fidanzata nella mia vita quindi per accuse gravi ci penseranno gli avvocati”.

La ricostruzione del sito di Corona: “Fiordelisi con De Martino e Antonino Spinalbese”

Secondo Dillingernews, testata giornalistica vicina a Fabrizio Corona (l’ex re dei paparazzi è tra i più cari amici di Antonella Fiordelisi), tra la ex GF e gli ex compagni di Belén Rodriguez ci sarebbe stato un flirt, vissuto però quando entrambi erano già tornati single. Il legame con De Martino risalirebbe al periodo immediatamente precedente l’ultimo ritorno di fiamma tra Belén e il conduttore Rai, all’epoca in cui la showgirl stava ancora con Antonino Spinalbese. Anche quest’ultimo, secondo Dillingernews, Fiordelisi avrebbe vissuto una breve parentesi romantica. “Antonella Fiordelisi, negli ultimi 3 mesi, quindi dopo la rottura tra Antonino e Belen già da molto tempo, ha passato una notte con Spinalbese? Sì, ma solo una notte di passione, sesso e via. Poi, amici come prima”, si legge sul noto portale.