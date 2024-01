Belén e gli insulti ad Antonella Fiordelisi per De Martino, l’audio infuocato della conduttrice a Capodanno Il messaggio audio infuocato inviato a Capodanno da Belén Rodriguez ad Antonella Fiordalisi, giovanissima ex protagonista del Grande Fratello oggetto di una shitstorm che va avanti da giorni dopo essere stata indicata come una delle amanti di Stefano De Martino. Insultata in pubblico e in privato, l’ex gieffina ha deciso di denunciare gli haters. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Sono giorni che Antonella Fiordelisi, giovanissima ex protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è oggetto di una shitstorm. Indicata come una delle amanti di Stefano De Martino, riceve da settimane insulti in pubblico e in privato a causa di una vicenda che la vede incolpevole. A ricevere segnalazioni sul suo conto perfino Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham che Fanpage.it ha appreso Fiordelisi frequenta da qualche settimana e che per questo è oggetto da giorni di consigli non richiesti (e apertamente sessisti) con i quali lo si invita a prendere le distanze da quella che viene descritta come “una scalatrice sociale”.

Tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino solo qualche bacio mentre entrambi erano single

La colpa di Fiordelisi? Nessuna. Le viene contestato il fatto di essere stata una delle “amanti di Stefano De Martino”. Una circostanza mai confermata, e anzi smentita pubblicamente dalla diretta interessata in un tweet. Fiordalisi ha incontrato De Martino, secondo quanto ha appreso Fanpage.it, in un’unica occasione, all’epoca in cui Belén era legata ad Antonino Spinalbese. Si tratta di una precisazione fondamentale perché significa che all’epoca del loro incontro – tra loro solo qualche bacio – sia De Martino che Fiordelisi erano single. Fiordelisi, dunque, non sarebbe mai stata "l'altra".

La rabbia di Belén Rodriguez nell’audio inviato ad Antonella Fiordalisi

A causa di tale narrazione distorta (ormai dilagante sul web e sui social) a Capodanno scorso Fiordelisi ha ricevuto un messaggio audio infuocato da parte di Belén Rodriguez. Va sottolineato che Rodriguez non ha contribuito in alcun modo alla shitstorm subita dalla ex concorrente del GF Vip sui social, né ha mai fatto il suo nome in pubblico. Convinta, però, che Fiordelisi le abbia mancato di rispetto, l’ha affrontata con durezza. Nell’audio – che Fanpage.it ha ascoltato – la conduttrice argentina dà voce alla sua furia e più volte apostrofa l'ex gieffina come una poco di buono, sostenendo di avere visto una foto di Fiordelisi in reggiseno a casa di De Martino (circostanza che, ci riferiscono, non sarebbe mai accaduta). Belén sminuisce quella che evidentemente considera un'altra amante del suo ex marito, rimarcando la differenza professionale e di ceto sociale esistente tra loro. La insulta prima di aggiungere di essersi vergognata all’epoca in cui Antonella condivise su Instagram una foto scattata con Belén, foto che la conduttrice argentina sostiene di averle permesso di lasciare online “per fare beneficenza”. Le consiglia infine di non avvicinarla mai più, non utilizzarla per farsi pubblicità e predice che anche il nuovo compagno di Fiordelisi la scaricherà perché questo accade alle "poco di buono".

Non c’è traccia, nell’audio in questione, della leggerezza divertita con la quale Belén raccontava a Mara Venier di avere telefonato alle presunte 12 amanti dell’ex marito. “Sono state carine, hanno ammesso subito tutto. Io ci so fare”, aveva detto ridendo in diretta su Rai1 a Domenica In. Ma di quella benevolenza raccontata in pubblico non c’è traccia nel messaggio ricevuto da Fiordelisi a Capodanno. In quell’audio c’è la furia di una donna convinta di parlare con una delle amanti del suo ex marito. Non una colpa, Belén lo specifica, aggiungendo che semmai a farsi carico della responsabilità del tradimento (inesistente) dovrebbe essere il conduttore Rai. A mandarla su tutte le furie sembrerebbe essere il fatto che Fiordelisi abbia osato essere gentile con lei, salutarla e fare una foto, poi postata su Instagram, pur sapendo di avere avuto un flirt con De Martino. Flirt che si sarebbe consumato quando De Martino e Fiordelisi erano single e l’argentina era ancora legata a Spinalbese. Se così fossero andate le cose, quale sarebbe la colpa dell'ex gieffina? A meno che Belén non abbia le prove – per il momento mai mostrate – per sostenere il contrario.