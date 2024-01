Belén Rodriguez bloccata in Argentina da tempesta di fulmini, il video in cui spala il fango: “Disastro” Belén Rodriguez è stata sorpresa da una tempesta di fulmini in Argentina. La struttura in cui alloggia è completamente allagata. Il video in cui spala il fango. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Epifania decisamente complicata per Belén Rodriguez. La conduttrice, modella e showgirl si trova a Reta, in Argentina, dove sta trascorrendo le vacanze natalizie in compagnia della sua famiglia, del compagno Elio Lorenzoni e dei figli Santiago e Luna Marì. Purtroppo, nelle ultime ore, il bel tempo ha lasciato spazio a una intensa tempesta di fulmini, che ha devastato la struttura che ospita la showgirl.

Belen Rodriguez spala il fango dopo la tempesta di fulmini

Belén Rodriguez ha pubblicato su Instagram un video che ritrae la situazione attuale nella struttura in cui alloggia. Nel reel pubblicato su Instagram è inquadrato l'esterno. Il residence è allagato e la showgirl, insieme a tante altre persone, spala l'acqua e il fango dopo la tempesta di fulmini. Belén Rodriguez ha rassicurato sulle condizioni di salute sue e della sua famiglia: "Tempesta elettrica. Un disastro. Migliaia di persone bloccate in casa. Fortunatamente stiamo tutti bene". Nelle storie Instagram ha espresso la sua preoccupazione:

Mamma mia, guarda che roba. Spero non piova più. Se si allaga tutto di nuovo non possiamo neanche ripartire, sono preoccupata. Che putiferio. Mamma mia, il mondo sta andando a rotoli ragazzi.

Belén in Argentina, in Italia esplodono i gossip su Stefano De Martino

Non è dato sapere quanto a lungo Belén Rodriguez si tratterrà in Argentina. Intanto, in Italia, anche grazie alle sue esternazioni social, esplodono i gossip che riguardano Stefano De Martino. Il primo, confermato da Belén, è quello di un presunto flirt tra il ballerino e Alessia Marcuzzi. E poi,l'audio infuocato in cui Belén inveisce contro Antonella Fiordelisi, che secondo la showgirl avrebbe avuto una relazione con il suo ex marito. A riguardo, Antonella Fiordelisi ha precisato in un'intervista a Fanpage.it:

Stefano De Martino l’ho incontrato una sola volta a maggio 2021, periodo in cui Belén Rodriguez stava con Antonino. Non ho mai frequentato un uomo che fosse fidanzato in tutta la mia vita. Se fosse accaduto, non avrei problemi a scusarmi. Ma non è accaduto.