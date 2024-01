Stefano De Martino, le 12 amanti e il flirt con Alessia Marcuzzi: “Perché Belén ha parlato proprio adesso” Il settimanale Chi torna sul triangolo infuocato nel quale Belén Rodriguez ha confermato di essere stata coinvolta con l’ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. “La storia con Elio Lorenzoni l’ha resa più agguerrita”, scrivono, “mentre gli altri protagonisti di questa storia tacciono perché nel lavoro hanno tutto da perdere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il settimanale Chi torna sul triangolo infuocato nel quale Belén Rodriguez ha confermato di essere stata coinvolta con l'ex marito Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. "La storia con Elio Lorenzoni l'ha resa più agguerrita", scrivono, "mentre gli altri protagonisti di questa storia tacciono perché nel lavoro hanno tutto da perdere".

Perché Belén ha parlato dei tradimenti proprio adesso

Il settimanale aggiunge anche che la lontananza dalla tv porrebbe la nota showgirl in una zona di comfort più idonea per consentirle di vuotare il sacco. Meno sovraesposizione mediatica, la sua immagine totalmente slegata dalla riuscita o meno di determinati programmi tv, la scelta di parlare a Domenica In con Mara Venier delle 12 amanti di Stefano De Martino e il resto a flusso continuo sui social. La risposta a una delle domande più scomode legate al precedente matrimonio è stata data a una utente qualsiasi, tale Bernadhette1234, che già di suo aveva un profilo Instagram piuttosto sospetto, al momento senza foto e con soli tre followers.

Il tablet della discordia: i messaggi segreti

Da lì un nastro che si riavvolge per tornare prima al luglio 2020, quando Dagospia lanciò la bomba del flirt segreto di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi alla base dell'ennesima rottura con Belén Rodriguez. Un tablet della discordia, finito nelle mani del figlio Santiago, avrebbe rivelato lo scambio di messaggi che pare spinse in direttissima il noto conduttore fuori dalla porta.

E dire che pochi anni prima, nel 2015, fu proprio lui a sollevare in aria la conduttrice dell'Isola dei Famosi, rischiando di mostrare parti del corpo poco allineate alla fascia non protetta. “Ho voluto subito Stefano De Martino perché è amato dalle donne, è bello, è sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti", dichiarò la Marcuzzi, ancora ignara di ciò che sarebbe successo dopo.

Stefano De Martino tace: "Belén è sempre la madre di mio figlio"

Fino ad oggi sia Stefano De Martino che Alessia Marcuzzi avevano sempre smentito qualsiasi tipo di coinvolgimento, non ultimo l'essere seduti vicini in occasione dell'incontro Rai con i pubblicitari, ma dopo la deflagrazione di Belén su Instagram e la conferma della loro storia parallela, quando la conduttrice di Boomerissima era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi, li ha completamente zittiti. De Martino è convinto di non voler iniziare una guerra con l'ex moglie via social o tv e tace, consapevole di doversi scontrare con la madre di suo figlio, una persona alla quale, nonostante tutto, vuole ancora bene.

Alessia Marcuzzi è volata alle Maldive, mostrandosi dondolante su un altalena in mezzo a un paradiso naturale, immersa nel verde in una villa di fronte al mare con i suoi figli. Il ritorno a lavoro sarà movimentato per tutti, principalmente per chi dovrà fare la prima intervista di promozione.