Su Rai1 l'intervista ad Alessia Marcuzzi mentre infuria il gossip su De Martino lanciato da Belén Su Rai1 va in onda l'intervista di Alessia Marcuzzi in replica a La volta buona. L'ineccepibile tempismo della rete che trasmette l'intervento della conduttrice di Boomerissima proprio mentre sui social infuria il gossip lanciato da Belén Rodriguez sul presunto flirt con Stefano De Martino.

A cura di Stefania Rocco

L’ineccepibile tempismo di Rai1 che trasmette in replica l’intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi a La volta buona proprio mentre sui social infuria il gossip lanciato da Belén Rodriguez a proposito del presunto flirt tra la conduttrice di Boomerissima e Stefano De Martino. Trattandosi di un intervento in replica – al momento Marcuzzi si trova alle Maldive insieme alla figlia Mia – l’argomento del presunto tradimento ai danni di Belén non è mai stato toccato. Del resto, sia Marcuzzi che De Martino hanno accuratamente evitato di fare qualsiasi riferimento alla questione fin da quando, nel 2020, Dagospia lanciò la bomba, svelando la presunta simpatia nata tra i due mentre Stefano era ancora legato a Belén e Marcuzzi risultava ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi.

Il flirt tra De Martino e Marcuzzi confermato da Belén

È stata Belén a confermare via Instagram l’indiscrezione a proposito del presunto flirt tra il suo ex marito e la collega conduttrice. In risposta a una fan che le chiedeva se i pettegolezzi a proposito di quel tradimento corrispondessero al vero, Belén ha risposto: “Confermo”. Una sola parola che ha però funzionato da detonatore, facendo esplodere un gossip che nessuno degli interessati aveva mai voluto commentare fino a oggi. Al contrario, all’epoca dei fatti, i tre si affrettarono a smentire Dagospia, sostenendo che l’indiscrezione a proposito del tradimento (rivelatasi essere vera, stando a quanto dichiara Belén) fosse solo un pettegolezzo privo di fondamento.

Quando Belén, De Martino e Marcuzzi smentirono il tradimento

Nel 2020, mentre sul web infuriava il gossip relativo alla clamorosa bomba lanciata da Dagospia a proposito del presunto tradimento di De Martino con Marcuzzi, i tre protagonisti di questa vicenda si affrenarono a smentire. “Questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che io ho, ho avuto, non so, una storia con Alessia Marcuzzi: ho appena attaccato il telefono con Alessia e Paolo (ex marito di Marcuzzi, ndr) e ci siamo fatti una grossa risata”, dichiarò De Martino nel tentativo di bloccare i pettegolezzi ormai fuori controllo. Una versione dei fatti sconfessata dalla ex moglie che è tornata sull’argomento a distanza di anni da quella smentita.