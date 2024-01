“Ti stai preparando per Stefano De Martino?”, Alessia Marcuzzi risponde a tono Alessia Marcuzzi risponde per la prima volta a un commento di un suo followers di Instagram che allude al presunto flirt con Stefano De Martino. “Ti stai facendo bella per lui?”, la provocazione dell’utente. La replica: “No, per Bradley Cooper e Jude Law”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Alessia Marcuzzi ha risposto per la prima volta al commento di un fan, su Instagram, che allude al presunto flirt con Stefano De Martino. Dagospia nel 2020 parlava di una relazione segreta tra i due conduttori televisivi e dopo anni di silenzi, la conferma di BelenRodriguez ha riacceso il gossip. "Ti stai preparando per Stefano?" ha così chiesto un utente alla ‘Boomerissima' di Rai 2 che ha subito replicato a tono.

La risposta di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi tre giorni fa ha condiviso un video su Instagram nel quale, ironicamente, si mostra mentre si trucca prima di annullare un appuntamento per godersi una serata di relax, a letto, con il suo cagnolino. Tra i commenti, uno allude al presunto flirt con Stefano De Martino e per la prima volta la Marcuzzi ha replicato. "Ti stai preparando per lui?" ha chiesto l'utente. La replica:

No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?

Il gossip ‘confermato' da Belen Rodriguez

Dopo anni di rumors, Belen Rodriguez ha deciso di chiudere il 2023 svuotando il sacco sul suo matrimonio finito con Stefano De Martino. Dopo aver raccontato dei tradimenti e del periodo difficile vissuto, la showgirl nell'ultimo mese ha dato libero sfogo ai suoi pensieri condividendoli con i suoi followers. Un botta e risposta nell'ultimo giorno dello scorso anno con un utente su Instagram è stato messo sotto la lente di ingrandimento: "Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Alessia Marcuzzi era vera" aveva scritto lui, "Confermo", la replica di lei. Il presunto flirt era stato lanciato come ‘bomba di gossip' nel 2020 da Dagospia, ma fu subito messo a tacere con il silenzio dei diretti interessati. La scorsa settimana Stefano De Martino, fermato da Striscia La Notizia, ha commentato così la vicenda che lo vede protagonista: "So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social".