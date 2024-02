Stefano De Martino: “Alessia Marcuzzi? Non le ha fatto piacere. Mai detto di essere un esempio” Stefano De Martino risponde nel merito dei pettegolezzi a proposito del suo rapporto con Alessia Marcuzzi con la quale, secondo quanto sostiene Belén Rodriguez, avrebbe vissuto una relazione extraconiugale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo essersi rifiutato per mesi di commentare le indiscrezioni relative al suo rapporto con Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino smentisce le ricostruzioni secondo le quali avrebbe vissuto una bollente relazione extraconiugale con la collega. Era stata la ex moglie Belén Rodriguez a “confermare” a mezzo social il legame tra i due, inizialmente smentita. Belén, diversamente da quanto aveva pubblicamente dichiarato nel 2020, si è detta certa che tra l’ex marito e la nuova co-conduttrice di Viva Rai2 ci fosse stata una relazione.

Stefano De Martino: “Perché sono rimasto in silenzio”

Marcuzzi ha preferito restare in silenzio, rifiutando ogni domanda a proposito di questa vicenda. Stefano, invece, aveva smentito convinto il flirt con la collega, senza però addentrarsi nei dettagli, determinato a mantenere il più stretto riserbo a proposito della sua vita privata. Intervistato da Il Giorno, chiarisce i motivi di questa scelta: “C’è chi ha detto che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integri, padre e marito modello”. Ha inoltre aggiunto di non avere reagito male di fronte alle punzecchiature ricevute in tv a proposito di questa vicenda, come nel caso delle dichiarazioni di Fiorello a Viva Rai2:

Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. È un po’ come il pandoro della Ferragni, sai che dietro c’è magari sofferenza ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata e quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno. E poi sono contro ogni forma di censura.

Stefano De Martino: “Con Alessia Marcuzzi siamo grandi amici”

Nonostante le accuse pubbliche ricevute da parte della ex moglie, Stefano ha chiarito che il rapporto con Alessia sarebbe esclusivamente frutto di una profonda amicizia: “Siamo grandi amici e lei, suo malgrado, è entrata in questo tormentone. Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornire la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa…”.